Abito mini e sandali: 5 outfit della combo di tendenza per l'estate

Con la stagione più calda si avverte un grande senso di leggerezza e spensieratezza che investe anche il proprio outfit. Una delle tendenze che consente di assecondare questo bisogno è la combo abito midi e sandali. Questo tipo di abito è in grado di esaltare la femminilità e mettere in mostra le gambe abbronzate. In più i sandali risultano comodi e perfetti per un look da sfoggiare da mattina a sera, per qualsiasi tipo di occasione, dal lavoro a quelle più speciali come una serata romantica o un evento mondano.

Questa combo quest’anno infatti non si indossa solo al mare o in vacanza ma anche in città. Per renderla più chic il consiglio delle fashioniste è quello di abbinare a degli accessori “dall’effetto wow” come borse o cappelli in paglia, foulard con i quali non passare inosservate. Questi due capi non devono assolutamente mancare sia nel guardaroba che nella valigia del weekend al mare.

Vi suggeriamo cinque idee outfit di tendenza per questa combo da indossare da mattina a sera con disinvoltura.

In lino bianco con sandali infradito

Un abbinamento fresco e leggero. Il colore bianco dona un tocco di luminosità alla giornata. È un outfit da indossare sia in vacanza che nelle giornate più afose in città. I sandali modello infradito, rigorosamente colorati sono super pratici e perfetti per passeggiate in riva o in giro per i negozi. Uno stile minimal ma stiloso al tempo stesso

A pois con sandali con tacco

Questo abito è molto amato dalle estimatrici dello street style. È versatile e adatto ad ogni personalità e stile. Alleato perfetto per le occasioni speciali come cene di lavoro e incontri speciali. Il sandalo abbinato con tacco slancia la silhouette e dona un tocco di eleganza in più.

A righe con sandali in cuoio

La righe mania investe anche questo modello di abito conferendole un tocco sbarazzino e frizzante. Consigliato a donne che sanno osare e che amano non prendersi troppo sul serio. Ai piedi non possono mancare sandali in cuoio rasoterra, in nuance neutre come nude o cuoio.

In pizzo con kitten heel

Questo tipo di abito sprigiona romanticismo ed eleganza da tutti i pori. Un modello elaborato con ricami in pizzo adatto alle occasioni speciali. Abbinato alle kitten heel acquisisce un’allure di ricercatezza e originalità degna di stile. Questo tipo di sandalo si caratterizza per il cinturino che avvolge la caviglia e che slancia la gamba facendo apparire più alte.

Svasato a fantasia con sandali alla romana

Dall’effetto svolazzante questo mini abito è l’alleato perfetto per le giornate estive.

La sua fantasia floreale o a disegni geometrici investe di colore e leggerezza il look. Perfetto l’abbinamento con i sandali alla romana che si caratterizzano per il loro intreccio di cordoncini che avvolgono il piede risalendo delicatamente lungo la caviglia.