Come abbinare i jeans bianchi quest’estate: i segreti di stile per outfit sofisticati

I jeans bianchi in estate sono il capo che non può assolutamente mancare nel guardaroba e nella valigia delle vacanze.

Il colore bianco dona luminosità all’outifit di questa stagione all’insegna della vitalità. Questo capo essenziale è perfetto per qualsiasi look, da quello formale per l’ufficio alle occasioni speciali e il tempo libero. Assicurano uno stile elegante ma easy al tempo stesso.

Quest’anno tanti sono i modelli tra i quali scegliere quello adatto alla propria silhouette, alle proprie esigenze di stile e all’occasione giusta per la quale indossarli. Da quelli larghi, baggy, a palazzo agli skinny c’è davvero l’imbarazzo della scelta. I tessuti sono tutti leggeri e confortevoli a prova di caldo afoso per affrontare le proprie giornate in piena praticità senza rinunciare all’eleganza e allo stile.

Vi segnaliamo quattro outfit facili da copiare per indossare al meglio i jeans bianchi in vacanza o in città

A palazzo con il gilet smanicato

Un look sofisticato che trasuda eleganza. I jeans bianchi di questo modello scendono fluidi esaltando al meglio la silhouette. Si abbinano alla perfezione con un gilet smanicato dal taglio sartoriale con bottoni che si può indossare con sotto solo la biancheria. La nuance consigliata per il gilet è una tonalità pastello come il color azzurro mate che è di grande tendenza quest’anno. Ai piedi mules con tacco medio completano il look ricercato

Baggy con la canotta sportiva

Modello che si indossa con comfort e amato da chi ama un look sporty-chic. Si indossano da mattina a sera e proprio per questo non possono mancare nella valigia delle vacanze. Da indossare nel tempo libero o per le passeggiate con le amiche. Da abbinare alla canotta sportiva monocromatica e alle sneakers alte stile Converse.

A zampa con la camicia anni Settanta

Un look in pieno revival anni Settanta. I jeans a zampa bianchi si contraddistinguono per essere aderenti nella parte superiore e svasati lungo quella inferiore della gamba. Fanno sembrare più alti i fisici minuti. Abbinati ad una camicia con stampa floreale consentono di ottenere un effetto boho chic che non passa assolutamente inosservato. Ai piedi perfetti sono i sandali rasoterra in cuoio.

Skinny con top a righe

Questo modello aderente che sembra una seconda pelle è perfetto per esaltare le gambe. Abbinato ad un top aderente a righe. Un look amato dalle estimatrici dello street style che si indossa con disinvoltura ad ogni età. Dedicato alle donne che non amano prendersi sul serio. A completare l’outfit un paio di infradito o ballerine confortevoli.