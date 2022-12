Addobbi per l'albero di Natale: 5 idee da realizzare con i nipoti

Decorare l'albero di Natale rappresenta l'occasione perfetta per passare del tempo di qualità con i nipoti, dando così sfogo alla creatività in famiglia. I senior potranno trascorrere del tempo di qualità con i piccoli di casa, avvolti nell'atmosfera tipica delle feste. Con tanta manualità, si potranno realizzare dei bellissimi addobbi per l'albero: bastano pochi ma semplici materiali, meglio ancora se di recupero, per ridurre gli sprechi. Ma anche pigne, rametti e foglie: tutto ciò che ci può regalare un'allegra scampagnata nella natura.

Decori fai da te per l'albero: 5 idee facili e divertenti

È partito il conto alla rovescia che ci condurrà al tanto atteso Natale: è tempo di recuperare l'albero, recuperandolo dalla cantina. Ma anche di cercare negli scatoloni - ben riposti sugli scaffali - tutte le lucine e gli addobbi necessari per abbellirlo: una ritualità che unisce tutta la famiglia. L'occasione giusta per nonni e nipoti per trascorrere insieme del tempo di qualità, gli uni accanto agli altri, magari ascoltando le canzoni delle feste. E, perché no, creando insieme tanti nuovi decori per addobbare la casa a fine anno. Scopriamo quindi le 5 idee più facili da realizzare con i nipoti.

Gnomi realizzati con le pigne

Basta una passeggiata nel parco di zona per recuperare tanti materiali utili per gli addobi di Natale, come ad esempio delle pigne dalla forma allungata. L'ideale per realizzare degli originali gnomi da appendere all'albero, avendo cura di pulirle accuratamente con un vecchio spazzolino e un panno pulito. Dopo aver rimosso terriccio e sporcizia, si lasciano asciugare sopra il calorifero per qualche ora, per poi dipingerle a piacere con una pennelata veloce di pittura bianca all'acqua.



Mentre asciugano create dei ganci con dei segmenti di corda grezza, unendo le estremità e fermandole con un doppio nodo. Per i cappellini ritagliate da un scampolo di pannolenci rosso delle sagome a semicerchio, arrotolatele a cono, inserite il gancio nella punta e fermate con qualche punta di colla a caldo. Fissate il primo sulla pigna con poca colla a caldo, rifinite realizzando il naso con una perlina di legno oppure un piccolo pompon di feltro. Gli gnomi non solo sono perfetti per l'albero, ma anche per i pacchetti regalo.

Disegni da appendere

Per i nipotini amanti del disegno e della creatività, quale idea migliore se non realizzare addobbi personalizzati. Basta fornire del cartoncino bianco da disegno, matite colorate o pennarelli, e invitarli a disegnare tutto ciò che è sinonimo di Natale. Dalle stelle ai pupazzi, dai Babbi Natale alle renne, passando per angioletti, animaletti e anche orginali dinosauri o pupazzi di fantasia.



Rivestite i disegni con uno strato di pellicola adesiva trasparente, così da proteggerli: ritagliate dei cerchi con l'aiuto di una tazza o di un compasso ponendo il disegno al centro. Forate la parte superiore di ognuno e inserite uno cordino di lana rossa, con l'aiuto di un ago da lana, realizzando due nodi prima e dopo il foro. A questo punto, create un lungo festone decorativo, che posizionerete sull'albero. In alternativa si possono creare addobbi singoli, realizzando un gancio per ogni cerchio.

Decori fai da te

Se nel cassetto avete trovato della vecchia pasta modellabile, ecco il modo migliore per utilizzarla: creando degli originali decori per l'albero. Basta recuperare un matterello, della pellicola per alimenti, della carta da forno, del tessuto di recupero oppure dei vecchi timbri e delle formine per dolci.



Inumidite le mani e modellate la pasta spianandola con il matterello, ricoperto con pellicola trasparente, lavorando sopra un foglio di carta da forno. Realizzate uno spessore di circa 5 millimetri, imprimendovi sopra la trama di un tessuto a rilievo o di un materiale particolare - una foglia, una retina leggera, un pizzo di plastica - così da ottenere un effetto speciale. Premete le formine creando sagome sempre differenti, a forma di stella, cuore, renna, angioletto o anche cerchio. Recuperate le forme ottenute, disponetele sopra un foglio di carta da forno pulito e realizzate un foro sulla parte superiore con l'aiuto di uno stuzzicadenti. Per le sagome senza texture, è possibile imprimere dei vecchi timbri per ottenere delle scritte di Natale, oppure lasciarle lisce per un decoro finale. Ad asciugatura avvenuta, decorate con pitture all'acqua nei toni del rosso e del bianco e rifinite con un cordino grezzo, per appenderle all'albero.

Mini paesaggi in vasetto

Basta riutilizzare piccoli vasetti o bottigliette in vetro con tappo in metallo o in sughero, già pulite e senza etichette. Si potrà inserire in ognuna un mini-strato di neve finta, creata con polistirolo o dell'ovatta bianca. A questo punto, si posizionano al centro una serie di oggetti di recupero come un rametto di pino con delle bacche rosse, oppure una macchina rossa, e dei piccoli pacchetti realizzati con della carta di Natale. Ma anche renne, mini alberelli segnaposto, piccole pigne e cavallini: tutto ciò che la fantasia potrà suggerire. Chiudete con il tappo o il coperchio, che andrete a rifinire con un doppio giro di cordino rosso e un sonaglino in tinta.

Decori con legnetti

Sempre all'insegna del recupero, ecco l'idea giusta per riutilizzare tanti legnetti, da trasformare in stelline da appendere all'albero. Basta posizionare 5 rametti dello stesso formato a creare una stella a cinque punte, fissando gli angoli con alcuni giri di cordino. Per impreziosire il tutto, le stelle si possono dipingere con della pittura bianca, dopodiché si possono applicare delle mini pignette con la colla a caldo oppure decorare con una mano di colla vinilica e codette di zucchero per dolci.