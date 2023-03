Agevolazioni over 70 quali sono come ottenerle

Per gli over 70 residenti in Italia sono previste diverse agevolazioni che spesso rappresentano un valido aiuto per migliorare la qualità della vita, e che permettono loro di accedere più facilmente a molti dei servizi pubblici e privati messi a disposizione dei cittadini.

Le agevolazioni coinvolgono diversi ambiti e sono volte soprattutto a ridurre il costo della vita, in modo particolare per coloro che possono contare su una pensione minima, su entrate mensili poco elevate o che si trovano in una condizione di difficoltà economica.

Più in generale, a beneficio di chi ha superato i 70 anni sono previsti numerosi incentivi statali e facilitazioni che consentono di condurre una vita dignitosa e senza privazioni, non solo dal punto di vista economico.

Ecco una panoramica delle agevolazioni per gli over 70 e qualche consiglio per richiederle e ottenere nel più breve tempo possibile.

La Carta Acquisti

Lo Stato mette a disposizione degli over 65 una Carta Acquisti che permette di ottenere un bonus di 80 euro a cadenza bimestrale, concesso ai cittadini con ISEE non superiore a 7.640,18 euro e beneficiari di trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi, sono di importo inferiore a 10.186,91 euro annui.

Bonus Bollette

Un’altra agevolazione prevista anche per gli over 70 è il Bonus Bollette, uno sconto sui costi di luce, gas e acqua che viene applicato direttamente in bolletta a tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti.

Per ottenere l’agevolazione, infatti, è necessario appartenere a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Esenzione per ticket sanitari

L’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari varia a seconda delle singole regioni, tuttavia in generale è prevista per i cittadini che hanno superato i 65 anni di età e che hanno un valore ISEE non superiore a 36.151,98 euro.

Rivolgendosi alle strutture locali che fanno parte del Sistema Sanitario Nazionale, è possibile fare richiesta di esenzione per accedere facilmente alle visite specialistiche e sottoporsi a esami diagnostici.

Agevolazioni per trasporti pubblici e non

L’agevolazione relativa ai trasporti pubblici urbani è gestita a livello comunale, prevedendo solitamente uno sconto sull’abbonamento per le persone che hanno superato i 60 o i 65 anni di età. Anche in questo caso, è necessario rivolgersi presso gli uffici di zona e presentare il modello ISEE per verificare se si rientra nelle fasce di reddito coinvolte nell’agevolazione.

Anche per chi viaggia in treno, inoltre, sono previsti sconti dedicati ai passeggeri over: le principali compagnie ferroviarie, infatti, mettono a disposizione tariffe agevolate sebbene con posti limitati.

Bollettini Postali

Presentando allo sportello dell’ufficio postale il proprio documento di identità in corso di validità, gli over 70 possono ottenere uno sconto sul costo relativo ai bollettini di pagamento, versando solo 0,70 centesimi e non la tariffa massima prevista pari a 1,30 euro.

Cinema e luoghi della cultura

Sebbene da alcuni anni non esista più in Italia la possibilità di accedere gratuitamente ai luoghi della cultura per gli over 65, sono numerose le strutture pubbliche e private che prevedono sconti e promozioni dedicate a questa categoria di visitatori.

È quindi necessario informarsi presso le singole strutture e le sale cinematografiche locali, in modo tale da accertarsi sulle eventuali riduzioni di prezzo.

Esenzione Canone Rai

L’esenzione dal pagamento del Canone Rai è prevista per i cittadini che hanno compiuto 75 anni, ma anche in questo caso è necessario dimostrare di possedere un reddito annuo non superiore complessivamente a 8.000 euro.

Chi possiede questi requisiti può presentare la dichiarazione sostitutiva ed eventualmente ottenere anche il rimborso dei pagamenti passati.