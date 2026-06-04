Bubble bob, a chi sta bene il taglio caschetto da sfoggiare questa estate

Il 2026 si conferma l’anno del caschetto per eccellenza e tra le varie declinazioni di esso spopola il bubble bob.

È un caschetto simile a quello classico ma ha un particolare che non passa inosservato. Si caratterizza per essere più voluminoso e arrotondato. È dalla lunghezza medio-corta ed è tanto amato per le sue punte che si piegano visibilmente verso l’interno. Ciò è in grado di donare maggiore volume alla chioma incorniciando con leggerezza il volto.

A chi è consigliato il bubble bob

Il bubble bob è ispirato agli anni Sessanta. Fu poi ampiamente rivisitato negli anni Novanta. Oggi mantiene il suo tocco vintage ed è la tendenza capelli primavera – estate 2026 più in voga. Gli esperti di hair style consigliano questo tipo di caschetto a chi ha i capelli sottili perché è in grado di donare un boost di volume degno di nota.

Se hai i capelli lisci e un viso ovale o allungato

Generalmente si adatta alla perfezione ad ogni forma di viso. Tuttavia è vivamente consigliato a chi ha il viso ovale o leggermente allungato perché equilibra al meglio tutte le proporzioni. Perfetto per i capelli lisci o leggermente mossi. Invece sui capelli ricci e ribelli richiede una certa personalizzazione perché l’effetto volume finale può risultare difficile da gestire per questo tipo di capello o addirittura eccessivo.

La lunghezza ideale in base alla forma del viso

In particolare ai visi tondi è in grado di donare un senso di armonia. Per quanto riguarda invece quelli squadrati ammorbidisce efficacemente gli angoli soprattutto in caso di mascella pronunciata. La lunghezza ideale di questo taglio non deve superare il mento.

Come valorizzare questo taglio

In tema colorazioni il bubble bob è valorizzato soprattutto con il balayage che dona un effetto brillante alle ciocche che risultano ricche di schiariture per un “effetto sole” al naturale. L’effetto luminosità di questa particolar tipo ci colorazione consente di conferire più struttura e movimento a questo caschetto di tendenza

Come mantenere nel tempo il bubble bob

Lo styling del bubble bob non è assolutamente difficile. Comodo e facile da mantenere con l’aiuto di una spazzola e phon. Dopo aver lavato i capelli è indispensabile però applicare sulla chioma uno spray volumizzante o una mousse per donare struttura e maggiore corposità dalla radice alle punte.

Questo taglio si asciuga in poco tempo con la spazzola rotonda piegando efficacemente le punte verso il basso. Molto amata per esso è la riga al centro che dona più simmetria al volto.

Richiede una certaAd ogni appuntamento dal parrucchiere per la manutenzione di esso, le punte vanno tagliate pari e leggermente sfilate per dar vita ad una stratificazione delicata che infoltisce il capello.