Capelli spenti e sottili, come ottenere una chioma lucente e morbida: 5 mousse volumizzanti

Chi ha i capelli sottili è alla continua ricerca di volume.

Per ottenere questo risultato numerosi sono i prodotti come lacche, spray leggere e mousse che permettono di fare la differenza durante lo styling. Sono indicati proprio per chi ha dei capelli fini che reggono poco la piega. Le loro formulazioni non sono aggressive ma risultano leggere e in grado di non appesantire e soprattutto non lasciare residui sulla chioma.

Preferite dagli hair stylist sono le mousse che nella routine quotidiana permettono di preparare efficacemente i capelli dalla consistenza sottile a qualsiasi tipo di piega e acconciatura Nulla a che vedere con le mousse che si usavano negli anni Ottanta per dar vita alle chiome ultra voluminose di celebrità come Madonna o Whitney Houston.

Le mousse volumizzanti di oggi sono arricchite di polimeri che aiutano a rendere le lunghezze più piene senza creare artifizi ma rispettando la bellezza naturale della chioma. Contengono ingredienti idratanti e protettivi come acido iarulonico, estratti vegetale e proteine della seta. Sono delle alleate preziose anche per contrastare l’umidità e l’effetto crespo.

Si applicano con facilità su tutte le lunghezze tamponate dopo lo shampoo. Vanno distribuite accuratamente a partire dalle radici per poi scendere alle punte. Grazie alla loro formulazione leggera possono essere utilizzate anche come prodotto per lo styling quotidiano. Vi segnaliamo cinque tra le migliori mousse volumizzanti perfette per capelli fini.

Kérastase Densifique Mousse per Styling

È una mousse progettata per ristrutturare, rinforzare e donare maggiore elasticità ai capelli sottili. La sua formulazione è arricchita di acido ialuronico, gluco peptide e ceramidi. Grazie a questi ingredienti la chioma risulterà visibilmente più folta. Perfetta anche per capelli diradati e utile per rinforzare le fibre capillari e donare maggiore idratazione anche in caso di umidità.

Pantene Hydra Recharge

Heat & Glow crema termo-idratante e termoprotettore èil nuovo trattamento senza risciacquo ad attivazione termica che porta l’idratazione a un livello superiore. Grazie alla sua formula avanzata Pro-V, questa crema si attiva con il calore di asciugacapelli o strumenti a caldo per sigillare l’idratazione all’interno del capello, prevenendo la secchezza futura. Il trattamento protegge fino a 230°C da fonti di calore, umidità e crespo, lasciando i capelli morbidi, luminosi e visibilmente sani — senza appesantire.

Eimi Volume Extra di Wella Professionals

Dona ai capelli sottili un effetto volume estremo e una consistenza perfetta con sostegno forte. Questa mousse a tenuta forte è formulata per proteggere i capelli dalla disidratazione durante l'asciugatura a phon. I suoi ingredienti leggeri non lasciano residui e mantengono la chioma lucente e morbida.

Conditioner leave-in hyaluronic hydra di Apivita

Ha una texture leggera e cremosa che idrata in profondità e ammorbidisce i capelli, grazie al miele StB, una forma esclusiva e stabilizzata di miele, e all’acido ialuronico a basso peso molecolare. Perfetta per capelli sottili ne previene la rottura e le doppie punte, mentre contrasta il crespo e disciplina i capelli. Dona capelli con più volume morbidi al tatto e visibilmente lucenti.

L'Oréal Professionnel Volume Extra Full Mousse

Formulazione studiata per donare il massimo del volume a partire dalle radici.

Texture leggera per capelli fini, penetra in profondità nella fibra capillare grazie ad un agente liftante specifico che conferisce extra volume e una tenuta forte, senza appesantirli o indurirli.

