Camicie oversize: 5 outfit da copiare (anche a 50 anni)

Le camicie oversize rappresentano un capo passe-partout che può essere declinato in diversi modi. Questo è vero a tutte le età ma soprattutto per le over 50: certo, alcune di queste declinazioni sono destinate a contesti informali o magari vestono meglio alcune fisicità rispetto ad altre, ma tutte possono essere una buona idea per outfit sorprendenti tutti da copiare.

Abito o mini-abito

Una camicia oversize può essere indossata in primis come abito o mini-abito (dipende dalla lunghezza). Sotto può anche non andarci nulla, ma si può optare eventualmente per leggings lunghi o corti, cosa che permette di tenere sbottonati gli ultimi bottoni verso il basso, il che torna utile quando il camicione è particolarmente lungo. Una camicia oversize indossata così com’è - magari giusto sbottonando i primi bottoni in alto - può essere adatta particolarmente alle donne curvy o che desiderano vestire in maniera più morbida.

Con la cintura

Basta una cintura per cambiare radicalmente l’aspetto di un camicione, dandogli un tocco di eleganza. Inoltre segnare il punto vita fa apparire le gambe più lunghe. In questo modo appare più lampante la trasformazione in abito della camicia oversize.

Copricostume

Uno dei modi più comuni per indossare una camicia oversize è al mare, come copricostume. Una camicia, soprattutto se chiara e in cotone, protegge dal sole e agevola la traspirazione, inoltre aggiunge un tocco chic all’outfit da spiaggia. Dà quasi l’impressione di essere il trait d’union tra città e villeggiatura, come bastasse abbottonare o sbottonare il capo per trovarsi in un luogo oppure in un altro. Ed è anche molto sexy, in particolare se la camicia ha un taglio maschile (dettaglio che può essere notato non solo dal modello, ma per la presenza dei bottoni sul lembo destro anziché a sinistra).

Sulla t-shirt

La camicia oversize diventa uno spolverino se indossata sopra una t-shirt. Qui ci si può sbizzarrire: dalle camicie oversize scozzesi che hanno un carattere grunge anni ’90 a quelle floreali che donano un po’ di colore all’outfit soprattutto se la maglietta indossata sotto ha colori troppo scuri per il proprio incarnato. Inoltre il tutto risponde a un’esigenza di comodità: in un periodo dell’anno che va dalla primavera all’estate, i cambi repentini del meteo mandano in confusione le persone su cosa indossare, ma una camicia oversize non è pesante come una giacca, ma lo è abbastanza per la brezzolina caratteristica della bella stagione. Ma attenzione a dove la si mette quando ci si spoglia del capo: si può sgualcire in vista di reindossarla nella stessa giornata.

Uno stile androgino

Ultima proposta in termini di outfit con camicia oversize è l’opzione dello stile androgino.

Un camicione a righine sopra un paio di pantaloni a palazzo, magari con una cravatta abbinata ma non necessariamente stretta a cingere il collo è una scelta interessante, soprattutto per le donne senior che sono dotate di un fisico minuto e vogliono indossare al tempo stesso qualcosa di chic e di autoironico. Da abbinare con qualche accessorio insolito, come una spilla vistosa al posto di un fermacravatta.