Come schiarire i capelli in modo naturale. Quattro metodi efficaci

In estate il sole è in grado di donare ai capelli delle schiariture meravigliose. La passione per i capelli schiariti è virale nei mesi più caldi dell’anno tanto da volerla riprodurre tutto l’anno. Dalle tonalità bionde a quelle più ramate le varianti sono tante in base alla base del capello.

Se si vuole ottenere un balayage naturale al sole, l’avvertimento degli hairstylist è quello di non dimenticare mai di utilizzare una protezione adeguata per contrastare la disidratazione della chioma. Preziosi sono gli olii per capelli come quello d’Argan o sei sieri appositamente integrati con SPF.

Oltre al sole numerosi sono i metodi naturali che permettono di schiarire i capelli. Sono facili da realizzare a casa e hanno alla base pochi e preziosi ingredienti che non risultano assolutamente aggressivi per il cuoio capelluto e la fibra capillare. Vi segnaliamo quattro metodi efficaci da provare assolutamente.

Succo di limone

Il limone grazie al suo contenuto di acido citrico svolge un’azione schiarente sui capelli soprattutto quando sono esposti al sole. Rimedio efficace se si ha la base bionda o castana. È sufficiente spremere un limone fresco. Il suo succo va poi applicato sulle lunghezze dopo averlo diluito con dell’acqua. Per evitare che il limone secchi i capelli il consiglio è di utilizzare dopo il trattamento un balsamo idratante.

Camomilla

Ricca di sostanze antiossidanti come i flavonoidi che aiutano a schiarire i capelli in modo naturale. Perfetta anche per le chiome più scure se utilizzata più volte. Basta preparare un infuso a base di essa e lasciarlo raffreddare. Dopo lo shampoo l’infuso va applicato sui capelli ancora umidi. Per ottenere un effetto schiarente graduale il consiglio è di ripetere il trattamento per diversi giorni.

Aceto di mele

Dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie è un vero e proprio toccasana per i capelli. Noto anche per la sua azione schiarente. Per utilizzarlo al meglio basta mescolarne un po’ nell’acqua e applicarlo sui capelli umidi dopo averli lavati. Occorre lasciarlo in posa per qualche minuto e poi risciacquarlo accuratamente. Il consiglio è di ripetere il trattamento per due volte alla settimana per un mese.

Miele

Ingrediente prezioso per il suo effetto idratante sui capelli. Per schiarirli si può combinare con la cannella. Bastano alcuni cucchiai da miscelare con polvere di cannella e dell’olio di oliva. Il trattamento va applicato sui capelli asciutti per essere lasciato in posa per qualche minuto. Dopo occorre lavare bene con uno shampoo idratante. Un’altra alternativa per utilizzare questo ingrediente prezioso è quello di creare con solo miele miscelato ad acqua una maschera pre- shampoo da tenere in posa sui capelli per almeno un’ora.