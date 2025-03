Olio di argan, l'alleato della bellezza di pelle e capelli

Ascolta ora 00:00 00:00

In Marocco è un ingrediente venerato, ma la sua fama negli ultimi tempi si è diffusa anche da noi. Stiamo parlando dell'olio di argan, un olio vegetale ottenuto dai semi dell'Argania spinosa, albero diffuso nelle zone marocchine del sud ovest. Nonostante l'aridità del suolo, l'arbusto può vivere anche fino a 150-200 anni e la sua altezza talvolta supera i dieci metri.

Il suo frutto, una bacca verde, racchiude una noce provvista di un guscio molto duro. Proprio all'interno della stessa si trovano i noccioli dai quali si ricava questo prezioso alleato della bellezza di pelle e capelli. Quali sono, dunque, le sue proprietà e come sfruttarle al meglio? Scopriamolo insieme.

Come si produce l'olio di argan

La produzione dell'olio di argan avviene con un processo assai laborioso che, fino a qualche anno fa, veniva realizzato a mano. I frutti possono essere raccolti sia dagli uomini che dalle capre. Gli animali, infatti, si arrampicano sugli alberi per mangiarli. La parte fresca viene digerita, mentre la noce e i semi vengono escreti mediante la ruminazione e quindi adunati dai contadini.

La parte più dfficile riguarda l'estrazione della noce dal frutto. Il guscio è coriaceo e per romperlo ci si avvale della pressione di due pietre. Con questa operazione si ottengono i semi che vengono messi ad essiccare lentamente a temperatura moderata.

L'ultimo passaggio consiste nella macinazione eseguita con una pietra rotatoria simile alle macine impiegate per la produzione dell'olio di oliva. Si ottiene così un impasto che è lavorato con acqua fredda al fine di favorire l'estrazione dell'olio sotto forma di piccole gocce emulsionate.

La composizione dell'olio di argan

La composizione dell'olio di argan è talmente bilanciata che non può essere riprodotta sinteticamente in laboratorio. Per il 99% esso è costituito da acidi grassi. Per la precisione abbiamo acidi grassi saturi (acido palmitico, acido stearico), acidi grassi monoinsaturi (acido oleico) e acidi grassi polinsaturi (acido linoleico).

Il restante 1% è un concentrato di vitamina A (carotene), vitamina E (tocoferolo), fitosteroli, triterpeni e polifenoli tra cui i flavonoidi. L'olio ha la consistenza di un liquido di colore giallo. La profumazione varia a seconda del processo di lavorazione subito dai semi, ma quasi sempre ha un sentore caratteristico.

I benefici dell'olio di argan

L'olio di argan vanta proprietà antiossidanti, rigeneranti, antibatteriche e antifungine. Non a caso viene definito "oro del deserto". Lo si apprezza perché:

Idrata la pelle : grazie alle virtù emollienti ed elasticizzanti, non solo idrata profondamente la pelle, ma aiuta anche a prevenire le smagliature. Esso trova impiego altresì nella protezione della cute dall'azione dannosa del sole e del vento. Inoltre è particolarmente utile nel ridurre i rossori tipici di disturbi quali, dermatite atopica, psoriasi e rosacea. Piccole quantità possono essere applicate sui brufoli per sfiammarli;

: grazie alle virtù emollienti ed elasticizzanti, non solo idrata profondamente la pelle, ma aiuta anche a prevenire le smagliature. Esso trova impiego altresì nella protezione della cute dall'azione dannosa del sole e del vento. Inoltre è particolarmente utile nel ridurre i rossori tipici di disturbi quali, dermatite atopica, psoriasi e rosacea. Piccole quantità possono essere applicate sui brufoli per sfiammarli; Contrasta le rughe : merito delle sue proprietà antiossidanti dalla duplice azione. Da una parte esse combattono i radicali liberi che sono i principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo, dall'altra stimola la produzione di collagene e di elastina, migliorando così l'elasticità della pelle;

: merito delle sue proprietà antiossidanti dalla duplice azione. Da una parte esse combattono i radicali liberi che sono i principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo, dall'altra stimola la produzione di collagene e di elastina, migliorando così l'elasticità della pelle; Preserva la bellezza dei capelli: se usato con costanza, oltre ad idratare i capelli secchi, ricci e crespi è in grado di stimolarne la crescita, proteggerli dal calore di phon e piastre e dall'esposizione al sole, contrastare la forfora e l'eccesso di sebo.

Come si usa l'olio di argan

In commercio troviamo l'olio di argan puro al 100% che può essere utilizzato direttamente sulla pelle o diluito in acqua. Non unge ed è ideale per i massaggi sulla cute umida poiché, come abbiamo già visto, riesce ad idratarla profondamente e a mantenerla tale a lungo.

L'oro del deserto lo si può trovare anche tra gli ingredienti principali di creme viso (da giorno, da notte) e corpo (in particolar modo anticellulite), sieri, shampoo, balsamo e maschere per capelli. Ricordiamo che, rispetto alla crema, il siero è più concentrato e penetra più facilmente negli strati cutanei.

L'uso è generalmente sicuro.

Tuttavia se si ha una pelle particolarmente sensibile, l'olio di argan può provocaree sfoghi simili a quelli dell'acne. In questo caso è necessario sospendere il trattamento.

