Cosa fare a Ferragosto: idee e consigli

Ferragosto e relax sono un binomio indissolubile e sempre vincente. Il 15 di agosto è una giornata tradizionalmente dedicata al riposo, al divertimento e alla condivisione, tuttavia per stabilire il programma perfetto è fondamentale assecondare i propri gusti e le preferenze individuali.

C’è chi non rinuncerebbe mai a una giornata di sole e di mare, mentre per altre persone Ferragosto è sinonimo di pranzo in famiglia o di picnic all’aperto. Non sempre si ha la possibilità di viaggiare e staccare la spina per un intero weekend ma le alternative per trascorrere un giorno indimenticabile non mancano soprattutto se ci si organizza per tempo e se ci si circonda delle persone care.

Ferragosto sotto il sole

Chi ama crogiolarsi al sole per tutta l’estate può sempre optare per una giornata in spiaggia o in piscina. Le località marine sono sempre prese d’assalto, tuttavia è possibile esplorare il territorio per trovare angoli meno affollati tutti da scoprire. Un buon libro e la compagnia degli amici e dei familiari possono rendere il Ferragosto davvero speciale.

Passeggiata in montagna

Per sottrarsi alla calura della pianura e ammirare paesaggi mozzafiato è sempre possibile organizzare una passeggiata in una località di montagna, godendosi l’aria fresca e il buon cibo, ad esempio organizzando un pranzo gustoso presso un rifugio ad alta quota.

Giornata di relax alle terme

Per chi preferisce evitare gli affollamenti e dedicarsi totalmente al relax, invece, le terme rappresentano una valida alternativa. Le strutture termali aperte anche in occasione del Ferragosto sono numerose, così come le proposte per sperimentare trattamenti particolari, fanghi e massaggi e per scegliere tra una varietà di pacchetti benessere.

Ferragosto al museo

Il Ministero della Cultura promuove ogni anno diverse iniziative artistiche e culturali in tutta Italia in occasione del 15 di agosto. Per chi resta in città o desidera esplorare le bellezze del territorio, ad esempio, la giornata di Ferragosto può trasformarsi nell’occasione ideale per visitare mostre a tema, partecipare a eventi, percorsi, tour a piedi e visite guidate presso musei, parchi, ville, castelli e siti archeologici. In Italia c’è sempre l’imbarazzo della scelta.

Grigliata in compagnia

Per festeggiare al meglio il Ferragosto non è indispensabile uscire di casa, si può ad esempio allestire una grigliata in giardino per la famiglia e per gli amici. Un menu goloso a base di carne o pesce, verdure a volontà, bibite fresche e buona compagnia sono gli ingredienti fondamentali per rendere il 15 di agosto assolutamente perfetto. Per concludere la giornata in bellezza, inoltre, è anche possibile informarsi sulle sagre e feste di paese più vicine per trascorrere una serata all’insegna della musica e della buona cucina.

Ferragosto in agriturismo

Lontani dal caos cittadino e immersi nella natura, gli agriturismi sono sempre oasi di pace ideali per trascorrere il Ferragosto in modo originale e all’insegna del benessere. Molte strutture sono dotate di piscina all’aperto e consentono di esplorare i dintorni organizzando passeggiate e percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo. Un’occasione perfetta per rilassarsi e per gustare un pranzo in compagnia, anche approfittando delle offerte last-minute.