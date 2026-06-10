I pantaloni di questa stagione che fanno sembrare più alta e più snella

I pantaloni sono un capo molto amato anche durante la stagione estiva.

Si contraddistinguono per i loro tessuti leggeri e freschi come il lino e il cotone che risultano a prova di caldo. Da sfoggiare anche nelle giornate più afose con ballerine , sandali rasoterra o mules con tacco.

Quest’anno le tendenze li rendono protagonisti di molti outfit creativi degni di nota a cui ispirarvi e facili da copiare, Quello dei pantaloni è un capo pratico e versatile che si può abbinare facilmente e adatto ad ogni occasione, da quella formale al tempo libero. I modelli di quest’anno sono tanti e in grado di soddisfare le tante esigenze. Uno degli intenti è quello di slanciare la silhouette e acquisire qualche cm in più.

È possibile esaudire questo desiderio, molto sentito da molte donne, grazie a questi cinque modelli di pantaloni che vi segnaliamo. Essi non possono assolutamente. mancare nel proprio guardaroba estivo.

A zampa d’elefante

In pieno revival anni Settanta questo modello è perfetto per chi vuole apparire più alta e magra. Il merito è da attribuire alla larghezza finale di questo pantalone che è in grado di riequilibrare efficacemente la silhouette. È perfetto anche per chi ha i fianchi larghi. Tende infatti a minimizzarli e a focalizzare l’attenzione sulle gambe che appaiono lunghissime.

A vita alta

Creano un ottimo effetto di allungamento della silhouette tanto da far apparire più alte. Sono in grado anche di appiattire la pancia donando un “effetto snello” degno di nota. Sono amati anche da chi è minuto. Abbinati a zeppe e tacchi medi donano un effetto di stile che non passa inosservato

Con risvolto

Sono in grado di slanciare la figura solo se sono aderenti. Mettono in risalto le figure esili slanciandole. Il consiglio è di fare un risvolto mini che deve tenere scoperta la caviglia perché altrimenti l’effetto non è quello desiderato. Si rischia in effetti di accorciare la gamba.

Pantaloni a palazzo

A righe , geometrici, con stampa floreale durante la stagione più calda spopoleranno alla grande in questo 2026. Si contraddistinguono per la loro ampiezza e il loro taglio morbido. Creano volume e profondità in modo naturale. Sono in grado di slanciare la figura senza creare costrizioni.

Con righe verticali

La “righe mania” di questa estate contagerà anche questo capo.

In particolare saranno gettonate le righe verticali che sono in grado die altezza alla silhouette riducendo la larghezza della parte inferiore del corpo. Elegante la versione a righe sottili che dona unal look. Per chi vuole osare ideali sono le righe diagonali da portare con disinvoltura.