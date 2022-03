Maschera allo yogurt: i benefici per pelle e capelli

Lo yogurt è un alimento ricchissimo di nutrienti per la salute dei senior. L'acido l'attico di cui è naturalmente dotato è un toccasana per la pelle, poiché contrasta efficacemente i radicali liberi, responsabili del processo di invecchiamento dell'epidermide, inibendo la formazione di rughe.

Inoltre, le vitamine contenute nello yogurt favoriscono la rigenerazione dei capelli rendendo la chioma fluente e idrata a lungo. Non a caso è tra gli ingredienti più utilizzati per le ricette di bellezza fai da te e, più in generale, nell'ambito della cosmesi naturale. Ma come realizzare a casa una maschera idrante per il viso e una per i capelli grassi?





I benefici dello yogurt per pelle e capelli

Lo yogurt vanta molteplici benefici fungendo, in primis, da regolatore della flora batterica intestinale e della pressione sanguinea. Ma non è tutto. La quota di nutrienti che contiene è tale da incidire significativamente sulla salute di ossa, pelle e capelli.

L'acido lattico, ovvero la sostanza derivante dalla fermentazione lattica, inibisce l'azione dei radicali liberi rallentando il processo di invecchiamento dell'epidermide e contrastando la formazione di piccoli inestetismi cutanei (rughe e macchie solari).

Quanto, invece, alle vitamine presenti nello yogurt – in prevalenza quelle del gruppo B – sono un toccasana per i capelli poiché agiscono in profondità rendendoli più forti dalla radice. Su tutte la colina, un prezioso nutriente, è utile a preservare l'integrità delle membrane cellulari e quindi a garantire lo stato di salute del cuoio capelluto.

Maschera per il viso

Trattandosi di un prodotto molto versatile, lo yogurt può essere adoperato per la realizzazione di una maschera idratante ed elasticizzante per il viso. Tutto quello che vi occorre è uno vasetto di quello bianco naturale – andrà benissimo anche la classica confezione acquistata al supermercato - e pochissimi altri ingredienti.

Ingredienti e strumenti:

Mezzo vasetto di yogurt bianco naturale;

un cucchiaino di miele;

una ciotola;

una spatola;

Applicazione:

Versate lo yogurt in una ciotola, aggiungete il miele e rimestate con un cucchiaio. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, applicate il composto sul viso (con le mani o con la spatola) avendo cura di ricoprire l'intera superficie del volto, a eccezione degli occhi.

Lasciate in posa la maschera per 20/30 minuti. Risciacquate il viso con acqua tiepida e poi tamponatelo delicatamente con un telo in cotone per rimuvere eventuali piccole tracce di prodotto. Il trattamento può essere ripetuto anche una o due volta a settimana.

Maschera per capelli

Abbiamo già detto che le vitamine contenute nello yogurt svolgono un'azione esfoliante e nutriente per la chioma. La maschera che vi suggeriamo è particolarmente indicata per trattare i capelli grassi o per quelli particolarmente sfibrati. Tuttavia, può essere applicata anche in caso di cute secca o arida.

Ingredienti:

Mezzo vasetto di yogurt bianco;

1 uovo;

una ciotola;

una spatola;

pellicola.

Applicazione:

Unite lo yogurt con l'uovo all'interno di una ciotola e rimestate fino a ottenere un'amalgama densa e compatta. Applicate il composto sui capelli, dalla radice fino alle estremità, a ciocche scomposte fino a esaurimento della mistura.

A questo punto, avvolgete la chioma in un foglio di pellicola per alimenti e lasciate agire la maschera per circa mezz'ora. Dopodiché risciacquate con abbondante acqua tiepida e procedete con il lavaggio abituale dei capelli. Il trattamento può essere ripetuto una volta a settimana e i risultati sono garantiti.