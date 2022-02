La dieta dello yogurt: come funziona e i benefici per i senior

Lo yogurt è un alimento ricco di nutrienti e proprietà benefiche per la salute dei senior. Fonte essenziale di calcio, contribuisce all'equilibrio della flora intestinale, alla regolazione della pressione sanguigna e all'irrobustimento di ossa e denti.

Ottimo come spezza fame o spuntino del pomeriggio, lo yogurt contrasta il gonfiore addominale e il rallentamento metabolico. Può essere consumato ogni giorno o in sostituzione a un pasto completo nel contesto di una dieta detossificante della durata non superiore ai 5 giorni.

Cos'è lo yogurt

Lo yogurt si ottiene dalla fermentazione del latte con due batteri: lo Streptococcus thermophilus e il Lactobacillus delbrueckeii subs bulgaricus. I bacilli garantiscono la presenza dei cosiddetti "fermenti vivi" che sono caratteristici di questo alimento e fondamentali per la regolazione della flora batterica intestinale.

I due batteri, oltre a essere responsabili della coagulazione acida del latte, hanno la capacità di convertire il lattosio in glucosio e galattosio, due monosaccaridi - quindi degli zuccheri semplici - ad elevata assimilabilità.

Per questo motivo lo yogurt può essere consumato anche in caso di intolleranza al lattosio dovuta a carenza di lattasi, l'enzima della mucosa intestinale deputato alla digestione degli zuccheri contenuti nel latte.

Caratteristiche nutrizionali

Dal punto di vista nutrizionale, lo yogurt è ricchissimo di vitamine del gruppo B, proteine e minerali preziosi per il nostro organismo. Basti pensare che la quota di calcio presente in un vasetto standard è tale da soddisfare circa il 20% del fabbisogno giornaliero.

Nello specifico una porzione di yogurt naturale, ottenuto da latte vaccino intero, conta 66 calorie ripartite nel seguente modo:

23% di proteine;

53% di lipidi;

24% carboidrati.

Le percentuali di nutrienti possono variare in base alla presenza di frutta fresca o secca, cereali e dolcificanti con conseguente modifica dell'apporto calorico complessivo.

Benefici per i senior

Lo yogurt è un toccasana per la salute dei senior. Fonte essenziale di calcio, con anche il latte e i formaggi, contribuisce all'irrobustimento delle ossa scongiurando l'insorgenza di patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.

In linea generale, lo yogurt è utile per:

favorire il transito intestinale ;

; stimolare il metabolismo cellulare;

regolare la pressione sanguigna;

irrobustire i denti ;

; incrementare la produzione di anticorpi;

garantire il benessere di unghie capelli.

assicurare un senso di sazietà.

Quanto alle modalità di assunzione, può essere consumato ogni giorno: a colazione in sostituzione al latte oppure come spuntino. Meglio preferire quello bianco naturale (intero o magro) alle versioni aromatizzate. In alternativa, vanno benissimo anche i probiotici o quelli di derivazione vegetale.

La dieta dello yogurt: cos'è e come funziona

Più che dieta, sarebbe meglio parlare di "cura dello yogurt". È bene precisare, infatti, che non è sostenibile per l'organismo un regime restrittivo prolungato nel tempo o basato sul consumo esclusivo di un solo alimento.

Fatta questa premessa, sappiamo che le proprietà benefiche dello yogurt ne fanno un prezioso alleato a tavola per il pesoforma dei senior e, più in generale, per perdere in chili accumulati dopo un periodo di bagordi.

Il suggerimento degli esperti è quello di sostituire lo yogurt al pasto del mezzogiorno - al massimo 2/3 volte alla settimana - arricchendolo con cereali, miele e frutta fresca di stagione. Nella versione salata, invece, potete aggiungervi qualche gheriglio di noce, semi di sesamo, ravanelli e salsa di soia.

Circa le quantità consigliate, regolatevi su circa 200 grammi (2 vasetti) di quello bianco naturale o greco. Meglio optare per quelli scremati: sono più leggeri e dal gusto delicato.

Ricordiamo che questo tipo di dieta può essere sperimentata per un periodo di tempo limitato e nel contesto di alimentazione controllata. In caso di dubbi suggeriamo di rivolgersi a uno specialista o al proprio medico di base.

Alcune curiosità sullo yogurt