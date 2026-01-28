Occhiaie e borse dopo i 30 anni: come eliminarle e quali sieri effetto botox funzionano

Dopo i trent’anni è inevitabile assistere alla comparsa di alcuni inestetismi sulla pelle del viso legati alla perdita di collagene ed elastina come le temute borse e occhiaie.

È importante prima di tutto effettuare una differenza tra occhiaie e borse. Le prime sono caratterizzate da un alone di colore bluastro o violaceo e sono legate alla mancanza di sonno, ad un periodo di stanchezza, affaticamento e stress. A volte compaiono anche come conseguenza di un’alimentazione non equilibrata e sana. Invece le borse si differenziano per il loro gonfiore accentuato. Si localizzano sotto gli occhi. Sono causate da un ristagno di liquidi e da un accumulo di grasso orbiotale dovuto al cedimento di elasticità della pelle molto frequente dopo i 30 anni.

La beauty routine per eliminare occhiaie e borse

Al giorno d’oggi il mondo della cosmetica ha formulato dei sieri potenti che agiscono sul contorno occhi e che svolgono una preziosa azione liftante e rimpolpante.

Sono prodotti a base di ceramidi, acido iarulonico, peptidi e collagene che agiscono in profondità nell’epidermide per idratare, levigare e distendere efficacemente i segni legati all’invecchiamento cutaneo e quelli provocati dalla stanchezza. Sono formulazioni dalla texture compatta e leggera da utilizzare quotidianamente al mattino e la sera prima di andare a letto dopo essersi struccate.

Per eliminare occhiaie e borse il primo step al mattino e la sera è quello di detergere al meglio il contorno occhi per ripristinare il film idrolipidico ed eliminare residui di trucco o inquinamento atmosferico. La detersione di questa zona del viso deve essere delicata e accurata al tempo stesso. L’ideale è optare per un detergente con formulazione in gel con risciacquo.

La skin routine di questa particolare zona deve avere un effetto rivitalizzante. Dopo la detersione accurata può essere utilizzato il siero effetto botox concentrandoci sulle zone più critiche come occhiaie, rughe di espressione e borse . Va applicato sulla pelle asciutta. Bastano poche gocce che vanno picchiettate e non strofinate . Il siero va assorbito per circa due o tre minuti per poi poter applicare una crema dall’effetto idratante che aiuta a massimizzare i suoi benefici.

Tra i sieri più efficaci per liberarsi di occhiaie e borse vi segnaliamo sette tipologie.

Kasumi Siero liftante e rimpolpante

Liftare e rimpolpare è il compito di questo siero viso. Il suo utilizzo costante consente di avere una pelle più luminosa e libera dalle piccole rughe. È ideale per tutti i tipi di pelle e specifica per pelle matura e segnata dal tempo. Ricco di acido Ialuronico e di amminoacidi naturali che lavorano in sinergia per un'intensa idratazione e un'azione botox simile immediata. Il risultato è una pelle elastica, visibilmente distesa e rigenerata.

Nobotox Siero Miorilassante Botox-like di Beauty Spa

Costituito da 4 elementi attivi, questo blend esclusivo innesca una serie di meccanismi mirati, volti a ridurre e prevenire i principali segni del tempo, fra cui rughe e cedimento dell'ovale. L'Acetil Esapeptide-8 ha proprietà miorilassanti; un particolare Peptide mimetico del Waglerin 1 leviga la pelle intervenendo positivamente sulle rughe; infine il Pentapeptide-18 opera in sinergia con gli altri attivi per un effetto esponenziale. Tali attività sono presidiate dal prezioso Sesazone 6000 che ha proprietà stimolanti e bio-dinamizzanti.

Contorno Occhi Correttore di Occhiaie di Bottega Verde

Un trattamento multifunzionale per il contorno occhi che migliora l’idratazione e dona maggiore compattezza all’area perioculare. Agisce come correttore per nascondere le occhiaie anche più scure e marcate, donando luce e un aspetto più uniforme e naturale. La formula ricca e confortevole contiene Ceramidi Complex - Ceramidi vegetali, Collagene vegetale da Acacia- per combattere la perdita di tono ed estratto di Fiori di Porcellana che dona alla pelle un aspetto più radioso. I pigmenti dal colore giallo, nuance che neutralizza il viola e il blu, contrastano visivamente le occhiaie anche più marcate. I pigmenti dal colore rosa sono indicati per nascondere occhiaie grigie e giallognole. La texture morbida entra subito in sintonia con la pelle per un effetto coprente molto naturale che resta perfetto a lungo.

Siero contorno occhi Qui e Ora

Siero specifico per la zona perioculare, formulato per contrastare occhiaie, borse, gonfiori e rughe. La sua texture leggera e delicata idrata, tonifica e migliora visibilmente la distensione dello sguardo. Aiuta a ridurre la visibilità delle rughe più profonde grazie all’azione del collagene, che contribuisce a levigare e riempire i segni. Nutre e rinforza l’epidermide sottile del contorno occhi. Adatto a tutti i tipi di pelle. Formula ipoallergenica. Azione mirata su borse e occhiaie.

Clarins Total Eye Lift

La soluzione completa per il contorno occhi che incorpora l’expertise “LIFTING” Clarins, appositamente messa a punto per esaltare il contorno occhi. Riduce e leviga visibilmente le rughe. Ridensifica il contorno occhi donando alla pelle elasticità e compattezza. Attenua visibilmente borse e occhiaie. Idrata e nutre la pelle per uno sguardo che sembra più giovane, aperto ed espressivo.

Skin Caviar Eye Lift di La Prairie

Apporta un effetto lifting sulle palpebre superiori e le sopracciglia Riduce l’aspetto di rughe e linee di espressione del contorno occhi Aumenta la sensazione di compattezza dell’area oculare Riduce l’aspetto delle borse e del gonfiore Arricchito dalla sinergia di Caviar Infinite e Micro-nutrienti del caviale Dona una nuova compattezza, rafforzando i pilastri verticali della pelle. Le palpebre superiori appaiono liftate, la compattezza è intensificata, le rughe appaiono levigate e le borse ridotte.

Acqua alle Rose Crema Antirughe Levigante con Estratto Nutriente di Rosa Centifolia

La sua formula innovativa contiene estratto nutriente di Rosa Centifolia, che tonifica e idrata la pelle.

È formulata con oltre il 95% di ingredienti di origine naturale, tra cui l’Olio di Argan e Olio di Jojoba, che nutrono e rimpolpano la pelle in profondità riempiendo e levigando efficacemente le rughe. La formula cremosa e nutriente si assorbe rapidamente senza ungere, lasciando la pelle luminosa e rivitalizzata. Ideale per pelli mature.