Over e volontariato, le attività più interessanti

Scegliere di attivarsi e impegnarsi nel volontariato è un'opportunità utile che può dare una svolta alla quotidianità, smuovendo la routine di sempre. È un'attività in grado di trasmettere valori positivi, che non ha limiti di età e per questo adatta anche ai senior più attenti e coinvolti con le dinamiche della comunità. Avvicinarsi al volontariato e alle associazioni può nascere da motivazioni differenti, a partire dalla voglia di sentirsi utili e proattivi, anche attraverso il desiderio di un maggiore coinvolgimento all'interno del tessuto sociale di zona e comunitario.

Le attività da svolgere all'interno del volontariato sono tante e di vario genere, sarà facile individuare quella più interessante e in linea con la propria predisposizione personale. Sopriamo insieme cosa si intende per volontariato e quali sono le realtà più interessanti, perfette per gli over 60 più dinamici.

Volontariato, i motivi per svolgerlo

Il volontariato è un’opzione interessante da portare avanti nel tempo, con costanza, perché offre innumerevoli vantaggi sia dal punto di vista umano che lavorativo. Un’opportunità unica anche per chi vuole mettere le sue competenze al servizio dei più deboli, per chi vuole uscire dal nido domestico e creare nuove sinergie. Sono tante le motivazioni che spingono i senior verso il volontariato, ecco le più importanti:

offrire le proprie competenze professionali o personali, o anche acquisirne di nuove che possano risultare utili per affrontare il quotidiano e lo stesso volontariato;

mettersi alla prova con il volontariato aumenta il bagaglio personale, crea connessioni sia dal punto di vista umano che lavorativo;

aumento della sensibilità personale, della comprensione delle realtà che animano la società e voglia di ampliare la propria conoscenza nei confronti di realtà e abitudini diverse dalla propria;

con il volontariato si può viaggiare, conoscere ambienti e posti nuovi, stabilire collaborazioni positive utili per migliorare realtà che vivono un disagio;

stabilire nuove possibilità di conoscenza e creare nuove amicizie, più in linea con il proprio essere e sentire;

fare volontariato può trasformarsi in un esempio per le generazioni più giovani, a partire da figli e nipoti;

voglia di mettersi in gioco con nuove idee e progetti.

Volontariato, quali le attività più utili

I senior attivi nel volontariato, nell'aiutare gli altri, sanno quanto può essere gratificante il tutto dal punto di vista umano ed emotivo, come l'esperienza possa condurre verso realtà distanti ma non per questo meno interessanti, situazioni nuove e in grado di aumentare la consapevolezza e le conoscenze personali. Ecco come è possibile mettersi all'opera con il volontariato, rivolgendosi ad associazioni e gruppi di zona impegnati in diverse attività:

supportare i senza fissa dimora distribuendo pasti caldi presso le mense delle varie associazioni, presso le zone di maggior ricovero contro il freddo;

distribuendo pasti caldi presso le mense delle varie associazioni, presso le zone di maggior ricovero contro il freddo; aiutare gli anziani più bisognosi e poco autosufficienti visitandoli regolarmente, per gestire i pasti, le pulizie della casa e quella personale;

più bisognosi e poco autosufficienti visitandoli regolarmente, per gestire i pasti, le pulizie della casa e quella personale; distribuire alimenti e la spesa alle persone che vivono difficoltà finanziarie, attraverso il recupero del cibo invenduto nei supermarket e o nei mercati di zona. In questo modo si combatte anche lo spreco alimentare, supportando le famiglie in difficoltà;

alle persone che vivono difficoltà finanziarie, attraverso il recupero del cibo invenduto nei supermarket e o nei mercati di zona. In questo modo si combatte anche lo spreco alimentare, supportando le famiglie in difficoltà; accogliere rifugiati e stranieri in favore di un percorso legato all'ospitalità, fornendo assistenza per la salute, consulenza legale e sociale. Ma anche laboratori e corsi di formazione per imparare la lingua, coordinati da associazioni e gruppi organizzati per questo genere di attività di volontariato;

rifugiati e stranieri in favore di un percorso legato all'ospitalità, fornendo assistenza per la salute, consulenza legale e sociale. Ma anche laboratori e corsi di formazione per imparare la lingua, coordinati da associazioni e gruppi organizzati per questo genere di attività di volontariato; assistenza di persone disabili , malati e con difficoltà, presenti all'interno di ricoveri, strutture oppure ospedali. Sia per mostrare vicinanza e offrire compagnia, che per aiutare e supportarli nell'affrontare le incombenze del quotidiano;

, malati e con difficoltà, presenti all'interno di ricoveri, strutture oppure ospedali. Sia per mostrare vicinanza e offrire compagnia, che per aiutare e supportarli nell'affrontare le incombenze del quotidiano; offrire le proprie capacità nel supportare i bambini nel doposcuola, oppure realtà familiari che vivono un disagio sociale;

nel doposcuola, oppure realtà familiari che vivono un disagio sociale; difesa delle donne, nell'accoglienza delle persone con esistenze difficili in favore di un migliore riscatto sociale ed economico. Supportando associazioni e luoghi in grado di accogliere e proteggere donne vittime di violenza, maltrattate e abusate.

Le forme di volontariato sono tante e possono coinvolgere anche le associazioni culturali dove i senior possono mettersi a disposizione come guide e dove possono tenere lezioni. Senza dimenticare il volontariato in carcere o presso le onlus, fino ai canili. Le possibilità sono tante basta navigare in rete per intercettare la realtà più interessante e magari vicina a casa.