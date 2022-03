Dove fare volontariato in Lombardia

La realtà del volontariato è sempre più radicata nelle città e interessa vari settori. La Lombardia riserva un particolare riconoscimento al ruolo svolto dai volontari, perché si tratta di un’opportunità di sviluppo, partecipazione e coesione sociale ed è un modo per rendere attivi i cittadini. È per questo che abbonda l’informazione in tal senso, esattamente come sono promossi eventi e orientamento, che consentono alla popolazione di tutte le età di mettersi in contatto con le tante e varie organizzazioni territoriali.

Dove è possibile svolgere volontariato in Lombardia?

In Lombardia le proposte di, anche occasionale, trovano spazio in ambiti culturali, ambientali, sportivi, sociali, animalisti e tanto altro. Per quanto concerne i giovani under 35, è sufficiente recarsi presso uno qualsiasi degli sportelli Informagiovani così da essere indirizzati al meglio.

Se invece si è in dubbio, ad esempio, su cosa fare in pensione, esistono tantissime occasioni per fare volontariato in ambiti che rispondono anche a vocazioni personali e possono favorire la naturale inclinazione di chiunque. Ma dove è possibile svolgere opera di volontariato in Lombardia?

L'Albero della vita

L'Albero della Vita è un'associazione di volontari nata nel 1997, dal 2009 riconosciuta come ONG dal Ministero degli Affari esteri. A Milano la fondazione ha sede in Via Vittor Pisani 14, operando dall 10 alle 12.30, dal martedì al giovedì.

L'associazione si occupa di aiutare e proteggere i bambini in difficoltà, nati e cresciuti in comunità disagiate in tutta Italia, I bambini sono al centro di ogni progetto dell'associazione, che cerca di promuoverne i diritti, lo sviluppo e la loro istruzione. Inoltre opera anche progetti di accoglienza per tutti i minori allontanati dalle loro famiglie.

Opera San Francesco

Opera San Francesco fu fondata dai Frati Cappuccini e oggi vanta due sedi, una in Piazzale Velasquez e una in Corso Concordia, a Milano. L’associazione è nota principalmente per la sua mensa e in secondo luogo, per il fatto di offrire una serie di utili servizi assicurando agli indigenti accoglienza e assistenza gratuita. Oltre alla mensa, sono garantiti infatti servizi come quelli relativi a guardaroba e docce, è presente un poliambulatorio medico per eseguire visite specialistiche e uno sportello di sostegno psicologico.

È possibile candidarsi in qualità di volontari contattando la segreteria dell’associazione via telefono o mail.

Pane Quotidiano

L’associazione Pane Quotidiano è stata fondata a Milano nel 1898 e si prefigge di assistere quotidianamente le fasce più povere della popolazione, fornendo cibo gratuito a tutti i bisognosi, senza distinzione alcuna.

Attualmente Pane Quotidiano vanta 140 volontari che operano tra le sede di Via Monza 335 e quella di viale Toscana 28. Per diventare volontario presso questo ente, è sufficiente compilare il form presente sul sito, per poi fare un colloquio conoscitivo a cui farà seguito un percorso formativo.

Mondogatto

Ideale per chi ama circondarsi di animali in genere e in questo caso, di gatti in difficoltà, Mondogatto è un rifugio di Legambiente fondato nel 1985, che si occupa appunto di queste felini meno fortunati. Si tratta di un servizio di accoglienza, cura e accudimento, che si prefigge di guidare questi animali sfortunati verso l’adozione.

Per candidarsi e diventare volontari presso Mondogatto, a Milano, è possibile chiamare lo 02 89190133 o inviare una mail a volontari@mondogatto.org.

Mondogatto offre anche l’opportunità di diventare volontari virtuali, soprattutto se si ha poco tempo libero o si vive lontani.

Protezione Civile

In Lombardia e non solo, per tutti coloro che hanno compiuto i 16 anni è possibile diventare volontari presso la. È necessario iscriversi in uno degli appositi registri regionali o nazionali dell’organizzazione per svolgere attività di supporto al personale locale o amministrativo, che opera in azioni di soccorso nei limiti e su indicazione di soggetti pubblici titolari delle medesime, quali, ad esempio, vigili e agenti di polizia.

Come volontari della Protezione Civile è possibile svolgere le più variegate mansioni, a partire dall’autista, aiutanti magazzinieri, meccanici, segretari, cuochi o aiuto cuochi, ma anche in qualità di assistenti o esperti di computer e comunicazione.

Associazione Il Girasole

L’Associazione Il Girasole si occupa di assistere non solo detenuti ed ex detenuti, ma anche le loro famiglie. Si tratta di donare supporto e aiutare nei modi possibili soggetti che si trovano in questa situazione, collaborando con i noti Istituti di Pena Opera, San Vittore e Bollate. Se questa è una possibile vocazione in merito al volontariato che si desidera svolgere, è necessario contattare direttamente l’associazione.

Progetto Arca

Il Progetto Arca è un’associazione che da oltre 25 anni si impegna per prestare assistenza a persone in situazione di disagio, senza dimora e bisognose e a famiglie con emergenza abitativa. Aiuta soggetti rifugiati, con problemi di dipendenza, richiedenti asilo e coopera in progetti internazionali. È possibile candidarsi per diventare volontari presso il Progetto Arca scegliendo tra differenti aree di intervento.

Mission Bambini

Mission Bambini è una fondazione impegnata nel fornire assistenza a bimbi malati, poveri, privi di istruzione o vittime di violenze morali e fisiche. È presente in oltre 70 Paesi in tutto il mondo e in Italia opera concentrandosi su bambini di età compresa tra i 0 e i 6 anni e sull’educazione e il lavoro per quanto concerne giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni. È possibile candidarsi compilando il form presente sul sito ufficiale della fondazione.