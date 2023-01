Lavoretti per la befana con i nipoti

Il 6 gennaio è arrivato e con l’Epifania è anche giunta l’ora di mettere in pausa i festeggiamenti, riprendendo le consuete abitudini legate al lavoro e alla scuola. Proprio in occasione del giorno dedicato alla befana, tuttavia, è possibile allestire un laboratorio creativo per realizzare originali lavoretti in compagnia dei nipoti, un’occasione imperdibile per passare un pomeriggio insieme all’insegna della fantasia e del gioco, magari gustando insieme un delizioso dolce preparato per questa giornata speciale.

La lista dei lavoretti per la befana da realizzare con i bambini è molto lunga e la scelta dipende sia dall’età dei piccoli, sia dal tempo e dai materiali a disposizione. Ecco alcune idee facili da mettere in pratica, anche utilizzando semplici cartoncini e altri materiali riciclati.

Cappello della befana fai da te

Poter indossare un perfetto cappello della befana rappresenta un desiderio comune a molti bambini, che seguendo poche istruzioni possono realizzare splendidi copricapi a tema.

È necessario dotarsi di cartoncini colorati abbastanza grandi, preferibilmente di colore blu o viola, ma anche di colla vinilica e forbici. La prima cosa da fare è tracciare con una matita i contorni di un cono sul cartoncino, lasciando la base curvilinea da dividere in una serie di strisce della stessa lunghezza. A parte si delineano due cerchi concentrici, distanziati di circa dieci centimetri, cercando di tracciare quello interno di un diametro sufficientemente lungo da poter essere indossato comodamente.

Una volta ritagliati i materiali, si procede assemblando il cappello sia avvolgendo il cono, sia incollando la falda e ripiegando le strisce del cono verso l’esterno. A questo punto, si può perfezionare il cappello incollando alcuni pezzi di stoffa o di cartoncino di altri colori, oppure ritagliando una cintura da avvolgere intorno al cono.

Piccole scope segnaposto

Utilizzando dei bastoncini di legno e del comune spago da cucina, inoltre, si possono realizzare piccole scope segnaposto. L’importante è procurarsi dei bastoncini di legno abbastanza lisci e regolari, oppure in alternativa utilizzare dei vecchi pastelli di qualsiasi colore.

La scopa si realizza incollando intorno a una delle estremità del bastoncino una porzione di spago ripiegata su sé stessa, in modo da simulare la saggina. Il lavoretto si completa legando la saggina con un altro pezzo di spago, eventualmente applicando anche un cartoncino con il nome.

Piccole befane di carta riciclata

Un ultimo esempio di lavoretto è caratterizzato dalla creazione di piccole befane di carta riciclata, che possono essere realizzate utilizzando dei comuni cartoncini ricavati dai rotoli di carta igienica, della carta da regalo e un gomitolo di lana o ciniglia.

Prendendo il rotolo di cartone si traccia un segno tutt’intorno con un pennarello, partendo da un’altezza che sia superiore alla metà. A questo punto, dopo aver rivestito la parte inferiore con della carta da regalo scura per simulare l’abito della befana, si procede tracciando i lineamenti del viso e applicando nella parte posteriore dei fili di lana, in modo da formare i capelli.

Il lavoretto si conclude creando un piccolo cappello a punta da incollare sulla testa della piccola befana di carta riciclata, eventualmente aggiungendo anche una scopa in miniatura.