Over e frutta grigliata, ecco le ricette più golose

Proposte divertenti e colorate per la tavola estiva? Ecco un'alternativa non priva di gusto, la frutta da cuocere sulla griglia per una proposta davvero fuori dal consueto. Perfetta dal punto di vista del sapore e della nutrizione, perché non intaccata da questa particolare tipologia di cottura. Una soluzione spesso legata alla preparazione di verdure e proteine, ma che trova spazio anche con la frutta. Sicuramente un'ottima idea per colorare la tavola dell'estate, ravvivando un pranzo all'aperto con amici e familiari. Ecco qualche soluzione veloce.

Frutta grigliata, suggerimenti e preparazione

Per grigliare la frutta in modo adeguato esistono strategia legata alla preparazione, ma anche all'incisione e alla scelta dei prodotti più adatti. È importante tagliarla in modo da fare affidamento su un buon spessore, per questo meglio evitare pezzetti piccoli o fettine troppo sottili. Ad esempio melone, ananas, anguria si possono affettare in modo grossolano, come se fossero bistecche, mentre pere e mele richiedono tagli più sottili perché più sode così da reggere la cottura su griglia. La frutta con il nocciolo si taglia a metà e si cuoce, come ad esempio mango, pesche, albicocche. Mentre le banane si posizionano intere sulla griglia, in alcuni casi anche con la buccia. In alternativa si possono creare degli spiedini colorati e di facile cottura.

La frutta va prima tamponata con della carta assorbente, in particolare quella molto succosa, per una cottura a puntino. La tempistica può variare in base alla tipologia utilizzata ma anche al calore della fiamma stessa, come spesso accade con carni e verdure. Per aumentarne il gusto si può spennellare rapidamente la superficie con dello zucchero, oppure con del burro leggero o anche con dell'olio mescolato con succo di limone. Meglio se insaporito precedentemente con erbe aromatiche quali menta, timo, salvia, solo per citarne alcune. La frutta grigliata è una variante sana del dolce a fine pasto, quasi tutta si presta per questa cottura a esclusione dei frutti di bosco che tendono a sfaldarsi, oltre che gli agrumi. Anche quelli a polpa morbida trovano posto sulla griglia, come i fichi, ma la cottura deve risultare rapida così da imprimere la classica fisionomia a strisce. Si può servire anche con il gelato magro o yogurt greco.

Over, le ricette e proposte più invitanti

La frutta grigliata si può gustare semplicemente nel piatto con un goccio di limone, o al naturale, con yogurt magro, formaggio, scaglie di cocco, miele, cannella in polvere, granella di frutta secca. Può trovare spazio accanto ai secondi di carne e pesce, nell'insalata o come macedonia originale.