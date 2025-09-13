Borse: i modelli animalier e scamosciati per l'autunno 2025 delle over 50

Quali sono le borse di tendenza per l’autunno 2025? L’alta moda sta dettando le regole per tutte le donne sofisticate over 50. Con un pizzico di nostalgia, come si vedrà, ma anche molta creatività. Si faranno ampio spazio nei guardaroba, infatti, borsette che sembrano altri oggetti - come uova o bottiglie di profumo - ma anche con diversi materiali, di differenti forme e dimensioni: ecco quali borse e borsette domineranno la stagione.

Le borse con il manico

Una delle tendenze principali riguarda le borse con il manico, da tenere in mano a indossare a spalla: è probabilmente la praticità che ha ispirato questa tendenza, ma forse non solo. Da un lato le borse con il manico crescono in termini di misura, per farsi capienti e adattarsi a contesti lavorativi - e farci entrare anche un tablet o addirittura un laptop - da un altro lato si fanno lunghe e sottili, in modo da evidenziare e valorizzare il resto dell’outfit. Tra i materiali principali ci sono diversi tipi di pelle, talvolta anche con pattern intrecciati come retaggio della recente estate, ma non manca la stoffa, in particolare per i contesti informali. Con le borse con il manico si fa più evidente la tendenza che riguarda in generale questo tipo di accessori, ovvero il ritorno al passato: le borse con il manico sono infatti tipiche dei primissimi anni 2000, ma con altri modelli non mancano ben più lontani tuffi nel tempo.

Pelle scamosciata

Uno dei materiali che la faranno da padroni nell’ambito delle borse per l’autunno 2025 è sicuramente la pelle scamosciata, che risponde a delle istanze di resistenza e morbidezza per le raffinate donne over 50. In alcuni casi fanno capolino le borchie, oppure l’accessorio assume un aspetto bohémienne - con un outfit e in un contesto opportuno, ovviamente. I colori prescelti sono quelli della terra: marroni e grigi molto scuri per lo più, ma non mancano nuance di beige e qualche rosso scuro affine al vinaccia.

Tracolla

Le borsette di piccole e medie dimensioni, come accadeva negli anni ’60 e ’70, prevedranno la tracolla. È un dettaglio interessante e per alcune donne può risultare molto più comodo rispetto al manico da portare a mano in spalla. Ciò che caratterizza la tracolla è sicuramente un’anima sbarazzina ma al tempo stesso anche chic.

Bauletti

L’autunno 2025 sarà però anche la stagione delle borse a bauletto: ampia strada alle borsette rigide, per lo più cilindriche (ma non solo) e che strizzano l’occhio al beauty case. È il riflesso di un’estetica che si piega alle ragioni della praticità senza tradire se stessa. Senza contare che alcuni modelli sono anche molto capienti e dentro possono ospitare davvero tantissimi oggetti personali.

Pattern animalier a rilievo

Nel film “Cuore selvaggio”, Nicholas Cage indossava una giacca in pelle di serpente “ simbolo di individualità e fede nella libertà personale ”.

Analogamente idelle borsette che saranno di tendenza per l’autunno 2025 saranno rigorosamente in pelle di serpente. Sarà molto difficile che questo accessorio non risulti caratterizzante o passi inosservato: un accessorio decisamente personale e molto caratterizzante.