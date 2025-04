Stile a tutte le età: 7 look delle star over 50 tutti da copiare

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo stile delle star è sempre il più ammirato o invidiato. Accade in particolare con attrici, modelle o cantanti over 50, che hanno sviluppato una propria cifra stilistica riconoscibile in tutte le proprie uscite pubbliche. E questi look, il trucco e il parrucco possono essere copiati, magari non pedissequamente perché le disponibilità economiche delle celebrità sono ben diverse da quelle della gente comune.

Jennifer Aniston

Un’attrice da copiare assolutamente è Jennifer Aniston, classe 1969, che ha fatto della semplicità il proprio marchio più riconoscibile. I suoi outfit oggi, nella vita privata, ricalcano quelli che negli anni ’90 hanno fatto sognare con lei nei panni della professionista della moda Rachel Green di Friends: i capi che indossa sono molto chic e ne valorizzano il fisico tonico, mentre i capelli sono tagliati e colorati al naturale e anche il make up si avvale di colori neutri.

Julia Roberts

Iconicamente elegante, Julia Roberts sposa la filosofia del less is more. Outfit total black e pochi accessori caratterizzanti che non distolgono l’attenzione dalla bellezza di questa attrice nata nel 1967: sono queste le caratteristiche principali del suo look, che si può imitare semplicemente a casa. Consigliato non solo a chi, come lei, è alta e longilinea, ma anche a chi ha un fisico curvy e può aver bisogno di abiti dal taglio morbido.

Cate Blanchett

Anche Cate Blanchett è nata nel 1969 e sul red carpet è sempre una delle più ammirate. L’attrice alterna abiti d’alta moda fortemente femminili ad altri dallo stile più androgino, come prima di lei aveva fatto un’altra attrice molto amata dal pubblico e ritenuta tra le più raffinate: Diane Keaton. È straordinario come Blanchett (grazie ai suoi stylist) riesca a combinare forme, colori e fantasie in modo da creare qualcosa di totalmente unico, che non passa certo inosservato.

Gillian Anderson

L’attrice britannica Gillian Anderson - ha assunto successivamente la cittadinanza, dato che è nata negli Stati Uniti - è nata nel 1968 e possiede una bellezza eterea senza tempo. Per questo in passerella osa un po’ più di altre colleghe, scegliendo abiti fortemente scenografici con sorprendenti fantasie.

Naomi Watts

Un po’ di stravagante audacia - una volta ogni tanto - anche per Naomi Watts, classe 1968. Spesso sul red carpet alterna abiti molto eleganti, femminili e monocromatici, a completi androgini che fanno risaltare il suo fascino delicato. Ma come detto, qualche volta, l’attrice è stata fotografata con qualche look fuori dagli schemi, con un apparente vedo-non vedo (rigorosamente foderato all’interno) e discrasie di tessuti, con morbidezze e composizioni molto differenti.

Monica Bellucci

Una bellezza sempre prorompente quella di Monica Bellucci: anche l’attrice italiana nata nel 1964, opta spesso per una semplicità fatta di un solo colore (spesso nero, ma anche rosso), senza disdegnare di rado completi dal taglio maschile o raffinate fantasie pois, pizzi e merletti. I suoi sono outfit retrò (tra cui le open toe con cinturino in foto) che ben si sposano con il suo aspetto dalle linee classiche e mediterranee.

Demi Moore

Nata nel 1962, da sempre Demi Moore è stata anticipatrice di mode e tendenze, a partire da quello scatto di Annie Leibovitz in cui si mostrava senza veli, e senza dimenticare il balletto in stivali bianchi nel film Streaptease.

Capelli lisci e neri, trucco dai colori neutri, è sui capi di alta moda che Moore punta sul red carpet in maniera sempre sorprendente: fantasie, cravatte, piume, luminosità, tagli boho-chic ma anche completi Chanel. Non c’è sfumatura della moda che non abbia toccato.