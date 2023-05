Trieste cosa vedere in un giorno

Città del vento, della cultura e dei caffè storici, Trieste è una meta di viaggio ricca di itinerari e percorsi da scoprire. Chi si reca in visita nel capoluogo del Friuli Venezia-Giulia, infatti, ha l’opportunità di esplorare le splendide piazze, i palazzi monumentali, i castelli e i luoghi storici più significativi.

Affacciata sull’omonimo golfo, Trieste merita una visita approfondita ma nulla vieta di godersi le principali attrazioni anche avendo a disposizione una sola giornata.

La Piazza Unità d’Italia, il Molo Audace, il Grande Canale e il Castello di Miramare sono solo alcune delle tappe imperdibili.

La Piazza Unità d’Italia

Nel cuore di Trieste si apre l’immensa Piazza Unità d’Italia, affacciata sul Golfo di Trieste e chiamata così solo nel 1918, quando la città è stata annessa al resto della penisola. Il suo antico toponimo, invece, è stato Piazza San Pietro seguito Piazza Grande e Piazza Francesco Giuseppe per rendere omaggio all’Imperatore d’Austria.

Piazza Unità è circondata da alcuni dei più noti edifici di Trieste, come il Palazzo del Municipio, il Palazzo della Luogotenenza austriaca e il palazzo del Lloyd Triestino, che oggi è sede della Regione.

Oltre a Palazzo Pitteri e al Grand Hotel Duchi d’Aosta è presente anche il Caffè degli Specchi ospitato da Palazzo Stratti, un locale storico, simbolo del fermento culturale e letterario che ha avuto protagonista Trieste.

Sempre nella piazza, di fronte al municipio, è possibile ammirare la particolare Fontana dei Quattro Continenti realizzata tra il 1751 e il 1754: un monumento simbolico che rappresenta i quattro continenti conosciuti all’epoca associati ad animali diversi, ad esempio il cavallo con l’Europa, il cammello con l’Asia, il leone con l’Africa e il coccodrillo con l’America.

Il Molo Audace

Non lontano dalla Piazza Unità d’Italia si estende il Molo Audace, una passerella lunga circa 200 metri realizzata tra il 1743 e il 1751 usando come base il relitto del San Carlo, una nave affondata nella zona del porto.

È un punto di vista privilegiato per godersi gli straordinari tramonti triestini, chiamato Molo Audace in onore del cacciatorpediniere Audace, la prima nave della Marina Militare Italiana giunta fino a Trieste il 3 novembre 1918.

Il Canal Grande di Trieste

Anche il Canal Grande viene considerato uno scorcio molto suggestivo. È un canale navigabile situato nel Borgo Teresiano sul quale si affacciano, ad esempio, il Caffè Stella Polare e il Tempio Serbo Ortodosso di San Spiridione.

Il canale è attraversato da due ponti, tra cui il celebre Ponte Rosso che ospita la scultura dedicata allo scrittore irlandese James Joyce, che fece di Trieste la sua dimora per diversi anni.

Il Castello di Miramare

Poco distante da Trieste c’è il Castello di Miramare, un luogo fiabesco costruito a picco sul mare sulla punta del promontorio carsico di Grignano, ben visibile grazie al suo particolare stile architettonico e alla pietra bianca d’Istria.

Realizzato per volere di Massimiliano d’Asburgo-Lorena, il Castello di Miramare avrebbe dovuto essere la dimora dell’arciduca e della sua consorte, la principessa Carlotta del Belgio. Gli eventi storici, tuttavia, impedirono alla coppia reale di coronare il loro sogno, infatti Massimiliano è stato assassinato in Messico poco dopo il termine dei lavori e la fine di Carlotta è stata altrettanto tragica, tanto da impazzire per il dolore.

Il castello presenta un piano terra destinato a ospitare gli appartamenti privati di Massimiliano e Carlotta, mentre il primo piano è stato concepito come ambiente di rappresentanza. Intorno alla struttura non mancano i giardini, anche perché l’obiettivo iniziale era quello di creare un ambiente di acclimatazione di specie botaniche rare e particolari.