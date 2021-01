17enne trovata carbonizzata, ​il fidanzato: "L'ho uccisa io"

Bruciata e poi gettata in un burrone. L'orrore a Caccamo, in provincia di Palermo, dove questa mattina all'alba i vigili del fuoco del comando locale hanno rivenuto il corpo semi carbonizzato di una 17enne. Ad ucciderla sarebbe stato il suo fidanzato, un 19enne, che avrebbe confessato il delitto. "L'ho uccisa io" , ha dichiarato ai carabinieri presentandosi spontaneamente in caserma in compagnia del padre e di un avvocato.

L'omicidio choc

Non sono ancora noti i dettagli della drammatica vicenda. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, il corpo semi carbonizzato della 17enne è stato rinvenuto in un burrone di Monte San Calogero, a Caccamo, in provincia di Palermo. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco del Comando locale a seguito della segnalazione dei militari dell'Arma. Dai primi accertamenti, pare che il corpo fosse parzialmente bruciato seppur ancora riconoscibile in volto. La giovane vittima, S.R. le iniziali del suo nome, è stata recuperata dal dirupo nella tarda mattina di domenica 24 gennaio. Nelle prossime ore, la salma sarà messa a disposizione delle autorità per eventuali esami autoptici. Intanto, la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio. Le indagini del caso sono affidati ai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese.

La confessione del fidanzato: "L'ho uccisa io"