Percepiva il reddito di cittadinanza ma "arrotondava" coi furti

Percettore del reddito di cittadinanza “arrotondava” le sue entrate compiendo furti negli appartamenti. Nell’ultimo caso, gli è andata male: è stato scoperto in flagranza di reato dai carabinieri mentre caricava in macchina la merce rubata all’interno di una villa di Carini, nel territorio di Palermo. Era in compagnia del suo complice:lui è stato tratto in arresto, l’altro è riuscito a fuggire. A finire in manette è stato un giovane di 24 anni del posto, C.P., le iniziali del suo nome.

Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, i carabinieri delle stazioni di Carini e Villagrazia di Carini, stavano eseguendo un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere i reati predatori. Tra le zone sottoposte alla loro lente di ingrandimento, anche quelle dove sono schierate una serie di villette che, il più delle volte, in questo periodo dell’anno sono disabitate. All’improvviso i militari hanno notato degli strani movimenti in una delle ville della via Liegi.

Ai loro occhi è comparsa la figura di un giovane, ovvero il 24enne, intento a caricare sulla macchina diverso materiale. Si trattava degli oggetti sottratti pochi minuti prima da un’abitazione. Immediatamente, il ladro è stato bloccato e condotto in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Dalle verifiche eseguite è emerso che il giovane fosse un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, ma non solo. Il ladro è risultato essere infatti anche percettore del reddito di cittadinanza. Dopo le formalità di rito, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari per il reato di furto in flagranza. Ovviamente il sussidio è stato interrotto.

Assieme all’arrestato, i militari avevano anche scoperto un complice che lo stava aiutando a portare al termine l’azione delittuosa caricando pezzi di mobilia in auto. Anche l’altro individuo è un volto conosciuto alle forze dell’ordine per diversi reati commessi. Si tratta di un giovane di 28 anni,V.M., residente pure a Carini. Nel corso dell’intervento dei carabinieri, il 28enne è riuscito però a darsi alla fuga mettendosi a bordo della macchina utilizzata per compiere il furto. Il giovane ha anche investito un carabiniere che, per fortuna, non ha riportato gravi danni. Aiutato dal buio della zona di campagna, il 28enne è riuscito a seminare i militari facendo perdere le proprie tracce. È stato comunque identificato e denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere del reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nel corso degli accertamenti eseguiti nella stazione dei carabinieri è emerso che il veicolo utilizzato dai due era stato a sua volta rubato in una zona della provincia.