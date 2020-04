Sondaggio, ecco la fiducia nei leader ai tempi del coronavirus

Nella serata di ieri, martedì 14 aprile, nella prime time di La7 è andato in onda il consueto appuntamento con DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris; come da tradizione, uno dei momenti clou della serata è stato il momento dedicato al sondaggio dell'istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli.

L'esperto sondaggista, in collegamento con lo studio, ha analizzato uno dopo l'altro i dati e numeri messi insieme dall'analisi. Un'analisi partita dalla seguente domanda: "Quanto ritiene efficaci le misure adottate dal governo per affrontare l'emergenza coronavirus?". Benissimo, queste sono le risposte del campione rappresentativo della popolazione italiana: appena il 18% le giudica molto efficaci, la maggioranza (il 52%) pensa siano abbastanza efficaci, il 21% invece le ritiene poco efficaci, il 5% per nulla efficaci, mentre il 4% non esprime un giudizio.

Dunque, il sondaggio dell'istituto demoscopico è andato a toccare un altro tema molto dibattuto in queste settimane, ovvero quello dello scontro tra il governo centrale di Roma e le istituzioni regionali: "Tra il governo e le regioni colpite, chi si è mosso con maggiore efficacia?". Ecco, su questo versante gli italiani stanno con le regioni tanto bistrattate dall'esecutivo. Infatti, venendo ai risultati, si apprende che il 42% indica le regioni come l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto; mentre solo un terzo dell'intera platea opta per il governo (34%). Il 24%, invece, non sa o non indica un parere.

Infine, terza e ultima domanda del sondaggio è quella relativa all'indice di gradimento o meglio di fiducia nei confronti dei principali leader politici del panorama nostrano. Insomma, al primo posto di questa speciale classifica troviamo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il 63% dei favori, seguito dalla fondatrice e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, al 30%. Appaiati al 27% troviamo invece il due Matteo Salvini e Paolo Gentiloni, mentre alle spalle del segretario della Lega e del commissario europeo all'economia del Pd, ecco il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il 25% delle preferenze. Dietro l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle, al 24%, il segretario dem Nicola Zingaretti e dunque Silvio Berlusconi con il 20%. Infine, appena al 10%, l'ex rottamatore Matteo Renzi.