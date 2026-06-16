Pantaloni con elastico e giacche con zip. L'eleganza Pescarolo si libera dalle rigidità

C'è una luce precisa e studiata nei minimi dettagli che attraversa la nuova collezione uomo primavera-estate 2027 di Marco Pescarolo: quella sospesa tra l'alba e il tramonto, quando i colori cambiano profondità, i tessuti si accendono di riflessi e il guardaroba maschile si libera finalmente da ogni rigidità. È da questo immaginario rarefatto, fatto di vento, sabbia e orizzonti aperti, che prende forma una stagione sofisticata e contemporanea, dove comfort ed eleganza convivono con naturalezza. La stagione estiva del prossimo anno si muove lungo un racconto sensoriale costruito su materia, movimento e luce. "Abbiamo tradotto le variazioni luminose partendo dall'idea che ogni momento della giornata avesse una propria materia visiva", spiega Anna De Matteis, direttrice creativa del marchio. Così i tessuti cambiano consistenza e personalità seguendo il ritmo delle ore: cotoni impalpabili, lane ultraleggere e superfici morbide evocano la freschezza dell'alba; canvas leggeri e texture più strutturate catturano invece la forza del sole pieno; denim evoluti, lane compatte e materiali cangianti accompagnano il passaggio verso la sera con riflessi più intensi e profondi.

Anche la palette racconta questo viaggio atmosferico. I toni della terra e le sfumature safari incontrano panna, avorio e gialli luminosi, mentre petrolio, marroni caldi, grigi profondi e blu intensi costruiscono un contrasto raffinato e contemporaneo. Il denim diventa protagonista assoluto, dialogando con il navy - colore firma stilistica del brand - in combinazioni moderne e versatili. Al centro della collezione resta il concetto di relaxed wear, ormai cifra distintiva di Marco Pescarolo. Le silhouette si fanno più fluide, i volumi più ariosi e le costruzioni sartoriali si alleggeriscono senza perdere precisione. Giacche con zip leggere, pantaloni con elastico, topswear comodo, da viaggio e nuove proporzioni definiscono un guardaroba pensato per accompagnare il movimento del corpo con eleganza naturale. "La mascolinità contemporanea non è più legata a codici statici, ma a un'idea di autenticità e libertà - sottolinea De Matteis - L'uomo cerca capi che lo rappresentino davvero, senza costringerlo".

Una visione che trova conferma anche nei numeri.

Il brand ha chiuso il 2025 con una crescita del 18% rispetto all'anno precedente, mentre il primo trimestre 2026 segna già un ulteriore +15%, con previsioni di chiusura del secondo semestre in crescita del 19%. Segnali concreti di un marchio che continua a evolvere restando fedele alla propria idea di eleganza: rilassata, autentica e perfettamente in sintonia con il presente.