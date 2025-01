Parata di star anche nel 2025. Milano capitale dei concerti

Ascolta ora 00:00 00:00

Con 1,4 milioni di spettatori e un indotto economico sulla città che secondo Assoconcerti si è aggirato intorno ai 400 milioni di euro, nell'estate 2024 Milano è stata la capitale assoluta della musica dal vivo in Italia. E ha già le carte in regole per conservare anche quest'anno il primato, visto l'elenco in continuo aggiornamento di star che prenotano tappe in città, prima, durante e dopo l'estate. La macchina dei concerti è un business per il territorio, tra spese sostenute dagli spettatori per il soggiorno e i trasporti, ristorazione, attività culturali. É fonte di polemiche per i residenti di zona San Siro che devono sopportare circa 35 date tra giugno e settembre e tra stadio, Ippodromo Snai e ex ippodromo La Maura. Tant'è, ad aprire la stagione al Meazza sarà Elodie l'8 giugno, poi Pinguini Tattici Nucleari il 10 e 11, i Modà il 12, Cesare Cremonini il 15 e 16, Elisa il 18, Gazzelle il 22, Marracash il 25, Gabry Ponte il 28, Bruce Springsteen il 30 giugno e 3 luglio, Ultimo il 5 e 7 luglio, Lazza il 9 luglio, Marco Mengoni il 13 e 14 luglio. A La Maura (per ora) all'interno del festival «I-Days 2025», Dua Lipa il 7 giugno, Linkin Park il 24, altri artisti il 9 e 23 giugno e Olivia Rodrigo, Girl in Red e Wet Leg il 15 luglio. All`Ippodromo Snai per ora si parte con Imagine Dragons il 27 maggio, Justin Timberlake il 2 giugno e Thirty Seconds to Mars il 2 luglio 2025, Tananai il 5 settembre. La Maura per vicinanza alle case dei residenti e capienza dei concerti è la location che scatena più polemiche e in attesa di capire a breve se la proprietà dell'area passerà da Snai alla società privata F3A Green o se il Comune eserciterà un diritto di prelazione, per la prossima estate gli show sono ormai blindati e anche per l'estate 2026 il sindaco Beppe Sala non prevede ancora lo stop ai concerti. In Consiglio comunale è spuntata spesso e in maniera bipartisan di utilizzare maggiormente gli spazi di Rho Fiera, dotati di parcheggi, raggiungibili in metropolitana e treno e soprattutto ben distanti da abitazioni per gli show estivi. Al momento, si terrà sicuramente la seconda edizione di «Fiera Milano LiveFml» da giugno a settembre 2025 e sono già in calendario l'artista colombiano J Balvin il 25 giugno, Salmo il 6 settembre e Ghali il 20 settembre.

Fanno più rumore i concerti estivi ma Milano «alza il volume» tutto l'anno, tappa fissa per artisti di casa e internazionali. Atmosfera più soft al Teatro degli Arcimboldi, dove solo tra questo mese e fine aprile si alterneranno sul palco tra gli altri Massimo Ranieri, Riccardo Cocciante, Cristiano De Andrè, Claudio Baglioni, Samuele Bersani, Anastacia, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia. Al Forum di Assago, carrellata di star solo a guardare il cartellone dei primi sei mesi. Dopo il concerto-botto di Capodanno, Max Pezzali è in replica e con tutte le date sold out fino al 10 gennaio, poi sfileranno Il Volo, Lazza, Zero Assoluto, Shiva, Lorenzo Jovanotti con sei serate tra l'11 e il 18 marzo e altre quattro tra il 5 e 9 maggio, Geolier, Lenny Kravitz, Fabrizio Moro, Sfera Ebbasta, Guè sale sul palco il 3 e 15 maggio, il 10 Rod Stewart, Irama il 21 e il 23 seguito da Mahmood (il 25 maggio), Eric Clapton il 27 e 28 maggio. E dopo l'estate si continua. Da segnalare (tra gli altri) Damiano David - senza i Maneskin - in programma il 7 ottobre, Simply Red l'8 novembre o Francesco De Gregori il 6 dicembre. Live (quasi) non stop anche al Fabrique, ai Magazzini Generali, all'Alcatraz di via Valtellina.

Dopo le Olimpiadi invernali 2026 Milano potrà contare su due nuove location per la musica dal vivo. L'Arena Santa Giulia, sede delle gare maschili di hockey su ghiaccio, post Giochi diventerà un palazzetto multifunzionale e potrà ospitare concerti per circa 15mila spettatori.

A Rho Fondazione Fiera sta realizzando una maxi arena per le gare di pattinaggio di velocità unendo i padiglioni 13 e 15 (altri due, il 22 e il 24, diventeranno il campo per le gare di 'hockey su ghiaccio femminile), dopo le Olimpiadi il maxi padiglione potrà accogliere (anche) show dal vivo con una capienza fino a trentamila persone.