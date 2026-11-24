Dopo lo strappo al Senato sul dossier scuola, il centrodestra ritrova l’unità, disinnesca le tensioni interne e accelera sulla tabella di marcia della manovra. Il segnale di svolta arriva dalla composizione dello strappo sugli e-book attraverso un ordine del giorno unitario al Dl Scuola. «Confermo la presentazione di un odg che rimanda al primo provvedimento utile l’esclusione delle scuole primarie dall’adozione del libro digitale, anche in considerazione di un accordo tra ministero ed editori per alleggerire gli zaini, posto che alle elementari i libri sono già gratuiti. È un grande risultato di sintesi che tiene conto di studenti, famiglie e filiere industriali», annuncia il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI), primo firmatario dell’intesa. «Per le medie, l’entrata in vigore dell’e-book sarà subordinata alla valutazione di una Commissione di esperti del Mim per verificarne l’impatto cognitivo e pedagogico. Per superiori e università, gli editori si adegueranno entro un anno. Abbiamo trovato un equilibrio che non comprometterà la conversione del decreto».

Risolto il corto circuito sulla scuola, la maggioranza si appresta ad affrontare il vertice decisivo sulla Legge di Bilancio, slittato a domani o giovedì per l’impegno di oggi del ministro degli Esteri Tajani a Baku. Sul tavolo ci sono i grandi nodi politici su cui i singoli partiti si giocano la propria identità. La Lega di Matteo Salvini fa dell’edilizia e della flessibilità previdenziale i suoi cavalli di battaglia, spingendo per lo sblocco definitivo dei condoni arretrati nei Comuni tramite silenzio-assenso e per uscite anticipate con Quota 64. Sanatoria di cui però gli alleati vogliono che siano tracciati con attenzione i confini.

Fratelli d’Italia si concentra invece sulla sostenibilità complessiva del quadro finanziario e sulla protezione delle fasce fragili, ponendo al centro il benessere giovanile e le fragilità sociali. Forza Italia presidia con decisione la trincea del ceto medio e del lavoro autonomo: la priorità degli azzurri è il taglio delle tasse attraverso l’estensione dell’aliquota Irpef agevolata e la tutela del potere d’acquisto delle pensioni. «Il ceto medio ha sostenuto il Paese e non deve impoverirsi a causa dell’inflazione», incalza Alessandro Cattaneo, segnando anche una linea di prudenza sui condoni generalizzati. Toccherà a Giorgia Meloni e al ministro Giancarlo Giorgetti ricondurre queste diverse anime a sintesi nel maxiemendamento governativo, gestendo le risorse limitate del fondo parlamentare.

Dal canto suo, il centrosinistra ha scelto di superare i distinguo interni presentandosi con una «contromanovra» unitaria che pur restando sulle generali, punta a delineare una sorta di un modello di Paese alternativo. Le priorità dell’opposizione sono definite: il rilancio strutturale della sanità pubblica attraverso risorse per le assunzioni e il personale, il rifiuto di qualsiasi sanatoria edilizia a favore del rafforzamento della macchina burocratica dei Comuni, e il sostegno ai servizi territoriali. Quello che non si capisce sono le coperture. Il campo largo intende infatti attingere alla tassazione sugli extraprofitti energetici, riorientare - non si sa come - la spesa militare, ma per lanciare la sfida finale al governo sui saldi di bilancio si continua a discutere della patrimoniale (che grava come un’ombra sul piano) o di nuove tasse.