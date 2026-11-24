Dopo l’ennesima seduta fiume chiusa in tarda serata, un nervosissimo (e smemorato) Giuseppe Conte mente in commissione Covid, spara date e cifre che il Giornale è in grado di smontare con documenti inediti e no su mascherine cinesi farlocche, mancata Zona rossa nella Bergamasca e lockdown nazionale, perde le staffe più volte quando Fratelli d’Italia lo inchioda sul mancato coinvolgimento delle Regioni e sul suo ex collega di studio Luca Di Donna con cui finalmente ammette di aver avuto rapporti.

L’opposizione minaccia e intimidisce più volte il presidente Marco Lisei («verrà la prossima legislatura e ci occuperemo anche di Lei», sibila l’ex ministro Francesco Boccia), Lisei si rivolgerà ai presidenti di Camera e Senato per tutelarsi anche dalle accuse di essere «indegno e inadatto» a presiedere. Il leader grillino dovrà tornare per la terza volta.

Teatrino peggiore non ci poteva essere, in spregio ai morti di Covid e ai parenti rimasti senza risarcimenti e senza giustizia, evocati dal capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami, che a inizio seduta contesta a Conte la definizione di «commissione come plotone d’esecuzione». Quando parte un video in cui Conte da Lilli Gruber dice a inizio pandemia che «l’Italia è prontissima» iniziano i mugugni, la seduta che viene sospesa più volte. Conte s’inalbera, «quando dicevo prontissimi intendevo non staremo con le mani in mano, Fdi si nasconde dietro l’immunità parlamentare per diffamarmi, come stanno facendo con centinaia di articoli i giornali del gruppo Angelucci», Bignami lo sfida: «Vado a dimettermi subito se viene con me e ci vediamo in tribunale». Conte bofonchia qualcosa poi fa retromarcia «Non rinuncio al mandato parlamentare per queste baggianate». «Eravamo impreparati, Conte continua a negare la realtà, cade in contraddizione e smentisce se stesso», dice Bignami fuori dall’aula. L’ex premier perde la memoria sulla missione russa nella Bergamasca, «salvato» da Boccia e Stefano Patuanelli che si dovranno dimettersi e farsi audire.

Si parla della «trave» che vale 1,2 miliardi spesi per le mascherine cinesi presi dai tre consorzi fantasma sorti pochi giorni prima, «farlocche e strapagate» secondo le analisi condotte dalla Guardia di Finanza ma idonee secondo Conte, che prima rivendica di aver piazzato i Servizi segreti a vigilare poi respinge le ricostruzioni delle Fiamme gialle e si inventa che i prezzi «erano in linea». Il centrodestra gli contesta i diversi mediatori che giorni prima della nomina di Domenico Arcuri a commissario si fregavano le mani, Conte specula: «Sono scelte dei fornitori, non erano previsti dai contratti». Ma è una balla, erano previste dai contratti e valgono 71.654.412, importo indicato proprio dalla Gdf nella Tabella 3 dell’informativa 108741 del 24 settembre 2020. Ma per l’opposizione è più importante «la pagliuzza» dei 100 milioni transati su parere dell’Avvocatura di Stato con la Jc Electronics le cui mascherine certificate non vennero comprate da Arcuri: soldi pagati dopo una valanga di sentenze favorevoli a Jc, nonostante i ricorsi di questo governo.

Conte dimentica le riunioni del 22 e del 23 febbraio 2020, quando Regione Lombardia con Attilio Fontana gli chiese la Zona gialla e non ricorda che il 2 febbraio Silvio Brusaferro dell’Iss aveva caldeggiato la Zona rossa nella Bergamasca, rimandata da Conte «per motivi sociali ed economici» come gli ricorda il senatore Antonella Zedda. Troppi «non so» per chi rivendicare Palazzo Chigi come merito per vincere le primarie del campo largo.