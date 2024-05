"Sei mesi e a base regionale". La mossa della Lega per la nuova leva

"Servizio civile o militare territoriale per sei mesi". A Montecitorio arriva la proposta per la nuova leva

La Lega è passata dalle parole ai fatti e ha redatto il documento, a prima firma di Eugenio Zoffili, per introdurre un nuovo formato di leva obbligatoria per ragazze e ragazzi, quello che Matteo Salvini aveva preannunciato al raduno degli Alpini a Vicenza, lo scorso 12 maggio. Il titolo del documento è "Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina" e prevede l'opzione di scelta per i giovani italiani, tra la formazione militare e quella invece che prevede un impiego di tipo civile.

Intervistato dall'Adkronos, il suo promotore spiega che con questo documento si vuole proporre " l'istituzione di un servizio civile e militare universale territoriale che coinvolga per sei mesi tutti i cittadini italiani tra i 18 e i 26 anni di età ". La territorialità è l'elemento portante del progetto, come aveva spiegato lo stesso ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, in quanto a differenza del servizio di leva attivo fino a 20 anni fa, è su base regionale. Lo stesso Zoffili tiene a sottolineare che i 6 mesi previsti dal progetto verranno svolti " esclusivamente sul territorio nazionale e nella propria regione di residenza o domicilio, con priorità alla propria provincia, salvo espressa richiesta del cittadino ad essere impiegato in altri ambiti territoriali nazionali e previa disponibilità e autorizzazione dell'Autorità preposta ".

In più, spiega il deputato, a coloro che opteranno per l'opzione militare, " sarà assicurata la formazione militare in vista del loro impiego sul territorio nazionale ". In caso di esercizio dell'opzione in favore del servizio civile universale invece " i giovani verranno invece preparati a svolgere funzioni di concorso alla tutela del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico del Paese ". Con questa seconda possibilità, i giovani potranno " inserirsi nel sistema nazionale della Protezione Civile e del soccorso pubblico e collaborare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ". Il progetto è nella sua fase embrionale e nulla è ancora stato deciso, approvato e stabilito. Servono ancora numerosi passaggi per l'ottenimento del via libera e non si esclude che questo arrivi a seguito di limature.

Il ministro della Difesa, nell'unica dichiarazione in merito alla proposta avanzata da Salvini al raduno degli Alpini, si è mostrato scettico sulla possibilità che questo progetto possa coinvolgere le forze armate, sostenendo che " non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola ".

Spero che anche la altre forze politiche appoggino la nostra proposta

Ma Zoffili crede fortemente nel progetto: "".