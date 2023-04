"Stop ai gadget fascisti". Nuova battaglia del Pd per il 25 aprile

Il Pd vuole vietare la vendita di accendini, calendari, gadget e bottiglie di vino con l’effige del Duce. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare nata nel 2020 per volontà di Maurizio Verona, sindaco Pd di Sant'Anna di Stazzema comune in provincia di Lucca dove il 12 agosto 1944 furono massacrate oltre 500 persone dai nazifascisti.

La pdl che intende vietare la vendita dell’oggettistica che rievoca il Ventennio fascista era già stata presentata nel 2020, a conclusione di una raccolta di oltre 250mila firme, ma la fine anticipata della precedente legislatura ha fatto decadere l’iniziativa. Oggi, Verona ha incontrato in Parlamento il presidente della Camera Lorenzo Fontana per spingere affinché questa proposta venga discussa nel corso di questa legislatura . “Guardando i dati di una ricerca dell’Eurispes, il fascismo è vivo e per gli italiani non è un male assoluto” , ha detto il sindaco di Sant’Anna di Stazzema intervenendo nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi alla Camera per affrontare questo tema. Verona ha ricordato che per i sopravvissuti dell’eccidio che ha colpito il suo paese “vedere nei Tg le esaltazioni del Ventennio, la vendita di busti e calendari del Duce o le orrende processioni a Predappio" è una grande ferita. “C'è stato un oblio di Stato e mi auguro che l'Italia riesca a fare i conti col passato”, ha detto il sindaco, impaziente di “vedere tutti i parlamentari che si dichiarano antifascisti, alzare la mano e votare a favore".