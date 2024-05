Superbonus, passa l'emendamento del governo: crediti spalmati, slitta la sugar tax

Dopo ore di riflessioni e valutazioni all'interno della maggioranza è arrivato il via libera all'emendamento del governo al dl Superbonus. Il testo dell'esecutivo, che tra le altre cose spalma il credito su 10 anni rispetto ai 4 previsti in precedenza, ha incassato il via libera dalla Commissione Finanze del Senato. La proposta di modifica ha ricevuto il sostegno da parte di Italia Viva, mentre Forza Italia ha deciso di imboccare la strada dell'astensione. La scelta - tengono a precisare gli azzurri, che comunque possono vantare il rinvio della sugar tax per un anno - non è da intendere come un voto contrario.

Il dl Superbonus verso la fiducia

Nella mattinata di domani, precisamente alle ore 10, la Commissione Finanze tornerà a riunirsi per votare il mandato al relatore. Poi, verso le 15, il provvedimento dovrebbe approdare nell'Aula del Senato dove sarebbe atteso il ricorso al voto di fiducia. L'emendamento approvato non dispone solamente la rateizzazione in 10 anni dei crediti derivanti dal Superbonus per le spese effettuate nel 2024. Un altro punto di rilievo riguarda il rinvio di due anni (fino a luglio 2026) dell'entrata in vigore della plastic tax, a cui si aggiunge lo slittamento a luglio 2025 della sugar tax. In tal modo sono state ascoltate e accolte le voci delle richieste di categoria.

Tajani: "In Aula saremo leali"

Nella giornata di domani a Palazzo Madama non bisogna aspettarsi le barricate da Forza Italia. Ad assicurarlo è stato Antonio Tajani che, intervistato a Prima di domani su Rete4, ha garantito che non vi sarà alcuno sgarbo verso l'esecutivo. " Domani in Aula saremo leali nei confronti del governo ", è la rassicurazione fornita dal vicepresidente del Consiglio. Che comunque ha confermato la contrarietà sul potenziale effetto retroattivo delle nuove norme sul Superbonus. Un aspetto che - viene fatto notare - potrebbe mettere a rischio la credibilità delle istituzioni, allontanare gli investitori e svalutare del 15% i crediti di imposta già maturati negli anni scorsi.