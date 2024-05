Marley, il cane supereroe della Protezione civile

“Per la prima volta a Montecitorio è entrato un cane, anzi due. Abbiamo avuto due ospiti eccezionali”. Per il meloniano Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera, quella di ieri è stata una giornata storica per la presenza di Marley e Rex nella sala stampa di Montecitorio.

Marley, un pastore tedesco star dei social con 110mila follower su Instagram che è già stato ospite al Festival di Sanremo, è il protagonista del libro “La vita a colori di un cane cieco”. La presentazione del volume è stata organizzata da Cristina Del Tutto, direttore di Radio Parlamentare, ed è avvenuta alla presenza di vari esponenti politici tra cui il presidente della commissione Politiche europee, Alessandro Giglio Vigna (Lega), il sottosegretario dell’Istruzione Paola Frassinetti, il deputato del Pd Marco Simiani e di quello di Avs, Devis Dori. "La disabilità fa paura, nessuno la sceglie. Ma nascere disabili non significa nascere sconfitti", ha esordito Carlotta Nelli che, insieme a Marco Chimenti, è proprietaria di Marley che “ da cane da aiutare è diventato un cane che aiuta, è entrato nella Protezione civile e sta prendendo il brevetto di cane bagnino”. Insomma, un pastore tedesco che, dopo essere scampato da morte certa, “ha fatto della sua vita un capolavoro” e “ci ha insegnato la felicità e l'arte di vivere", ha aggiunto Nelli. Chimenti, invece, ha raccontato del lavoro di addestramento svolto con Marley per affinare i suoi altri sensi che gli consentono di cooperare con la Protezione Civile nel recupero di oggetti e di persone scomparse. “È un soldato, ma ama lavorare anche di notte e persino in mare d’inverno con cinque gradi perché le persone possono aver bisogno d’aiuto in qualsiasi momento”, ha spiegato Chimenti.

Gli agenti del commissariato di Porta Maggiore di Roma hanno scelto, invece, di prendersi cura di Rex, un cane abbandonato in un canile per due anni. “Ora ha una famiglia fatta di uomini e donne della polizia di Stato. Portiamo Rex nelle scuole, dove parliamo di bullismo e maltrattamenti contro gli animali. Speriamo che sia un supporto per incentivare le adozioni anche da parte di altre forze polizia”, ha spiegato l'ispettore Giovanni La Prova.

“è in itinere la legge presentata da tutto l'Intergruppo parlamentare a difesa degli animali per inasprire le pene nei confronti di coloro che maltrattano gli animali e auspico che in tempi rapidi si arrivi alla sua approvazione"

A tal proposito, l’onorevole Rizzetto ha ricordato che. Rex è diventato un testimonial per la difesa degli animali negli incontri organizzati con i giovani nelle scuole.