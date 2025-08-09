Le parole folli (e dolci) della rockstar che non aveva limiti

Non c'è solo la musica. Ci sono anche le parole, le frasi, le interviste a definire i confini di Ozzy Osbourne. E la collezione delle sue risposte diventa il mosaico perfetto per definire quello che è stata una delle rockstar più discusse di sempre ma anche una delle più trasparenti. Ha messo in piazza tutto, mostrandosi con tutti i propri limiti, anche i più umilianti.

Ora che Ozzy non c'è più, morto della morte preferita da ogni rockettaro, ossia poco dopo l'ultimo concerto, di lui rimane non soltanto la musica ma pure una collezione di frasi che il libro Parola di Ozzy di Harry Show (Tsunami Edizioni) raccoglie minuziosamente, incasellandole per anno, per album, per tour, per fase della vita.

In queste 128 pagine, che sono state ripubblicate a ridosso della morte, ci sono tutti gli Ozzy possibili. Da quello scatenato a quello morigerato. Dal cantante al padre di famiglia. Dal "calibratore di clacson per automobili in una stanza insonorizzata" al galeotto fino alla rockstar che aveva "soldi da buttare e alcool che ci usciva dalle orecchie" e per ultimo all'uomo che si rende conto che "se vivi a 100 all'ora per 24 ore al giorno, il tuo corpo può sopportare fino a un certo punto".

Da questo ritratto per fasi esistenziali esce il definitivo John Michael Osbourne detto Ozzy, nato a Aston, Birmingham, il 3 dicembre 1948 e morto a Birmingham il 22 luglio 2025 dopo che persino alcuni studiosi avevano analizzato il suo Dna per capire come mai

fosse riuscito a restare vivo nonostante tutto. Non l'hanno capito fino in fondo. Ma, scienza a parte, l'immortalità di Ozzy è nel suo format, quello di una rockstar esagerata che difficilmente potrà essere imitata in futuro.