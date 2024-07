Pascale-Turci al capolinea: finisce l'amore delle "anti"

Ascolta ora 00:00 00:00

La favola "anti" è gia finita. Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate, hanno sciolto la loro unione civile dopo solo due anni.

Erano l'emblema dell'anti-conformismo, le anti-cliché, le anti-sistema. La prima arrivava dritta dritta da Arcore, la first lady improvvisamente convertita. La seconda, ex del tennista Paolo Cané, nel 2011 sbandierò il suo anti-berlusconismo dal palco con il singolo «Devi andartene».

Il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha ratificato l'accordo di divorzio. Come riportato da Dagospia, la relazione tra le due donne, caratterizzata da una notevole differenza di background politico e da una storia che ha suscitato un notevole attenzione mediatica, ha trovato il suo epilogo con l'ufficializzazione dell'accordo presso il comune di Montalcino. Montalcino, in provincia di Siena, è proprio il luogo dove Francesca Pascale e Paola Turci hanno celebrato la loro cerimonia nel 2022. Il sito riporta anche che con un accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, omologato dalla Procura di Firenze, mercoledì mattina, è calato definitivamente il sipario. Da mesi l'entourage di Paola Turci e Francesca Pascale parlava di litigi e allontanamenti anche se le due avevano sempre cercato di smentire l'imminente separazione. All'inizio del loro amore tutti restarono stupefatti: che c'entravano Paola (55 anni) un'artista palesemente di sinistra e la ex di Silvio Berlusconi? Nulla. Proprio per questo la coppia poteva funzionare mediaticamente e essere usata per contribuire a creare quel clima anti Cav che tanta stampa ha alimentato. Tutto crollato. A far traboccare il vaso delle liti degli ultimi mesi anche l'intervista della Pascale alla trasmissione «Belve» dove, in un fuori onda, si rivolge alla conduttrice Francesca Fagnani chiedendole: «Ti posso corteggiare?».

«Sono sposata» risponde lei con ironia. Evidentemente anche quell'episodio non è stato gradito da Paola Turci. Extra coppia, la Pascale è diventata imprenditrice e si è data all'affitto di case di lusso. Ha fondato la Future Luxury Home.