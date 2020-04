Paura virale? Tutti vogliono la profetessa

Anche questa settimana la classifica continua a basso voltaggio e ridotta ai canali di vendita attraverso la rete. Questo comunque consente anche di evidenziare fenomeni che finirebbero sotto traccia e che magari ci dicono molto anche degli effetti del Covid-19 sulla mentalità o sul costume.

Di nuovo infatti, a dominare la classifica c'è il libro di presunta arte aruspicina di cui vi parlavamo settimana scorsa: Profezie. Che cosa ci riserva il futuro (Mondadori) scritto da Sylvia Browne e Lindsay Harrison. Questa settimana vende ben 2mila e trecentotrentotto copie. Abbastanza a conti fatti per entrare nella Top ten - anche se non certo al vertice - anche nelle settimane precedenti la chiusura delle librerie provocata dal virus. In questo caso le copie sono, proporzionalmente al mercato ristretto, un'infinità. Il secondo classificato Alessandro Robecchi, che è giallista molto amato con le sue serie incentrate sul detective dilettante Carlo Monterossi, con I cerchi nell'acqua (Sellerio) si ferma a ottocentotrentasette copie vendute. E pensare che alla fine a far vendere Sylvia Browne è praticamente solo una frase contenuta nel libro che sembra vagamente accennare a una pandemia con qualche somiglianza al Coronavirus...

E intanto il libro serio su come si generano le pandemie come quella che ci ha colpito scivola al terzo posto: Spillover (Adelphi) di David Quammen vende settecentonovantaquattro copie. Quindi al momento curiosità occulta e fede nelle premonizioni battono curiosità scientifica di quasi tre volte. Per il resto la classifica seppur a ranghi ridotti, e contando che le novità in questo momento sono praticamente bloccate, pullula dei nomi che siamo abituati a vedere anche in tempi normali. Due su tutti. Elena Ferrante continua a vendere bene con i vari volumi della saga dell'Amica geniale (tutti editi da e/o). E Stefania Auci (nono posto) continua ad affascinare con le vicende della famiglia Florio, I leoni di Sicilia (Nord).