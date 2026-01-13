Pausini di fianco a Conti. La strana coppia al Festival

Per lei condurre non è una novità. E neanche co-condurre, visto che l'ha già fatto anche per l'Eurovision Song Contest di Torino. Ma per Laura Pausini cocondurre il Festival di Sanremo sarà un debutto assoluto e, allo stesso tempo, previsto e inevitabile. Lì è sbocciata la sua carriera, lì è passata tante volte per cantare, esibirsi, commentare. Stavolta farà parte della squadra e, come ha annunciato Carlo Conti ieri sera al Tg1, ci sarà per tutte le serate, praticamente una presenza fissa in un ruolo, quello dell'annunciatrice di canzoni, che la preoccupa già: "Penso che in qualche caso sarò così fan di alcuni cantanti che mi dovrai aiutare tu" ha spiegato lei rivolgendosi a Carlo Conti.

Una coppia nazionalpopolare al livello più alto e nobile. Ma anche una strana coppia. In passato tutti si aspettavano una conduzione solitaria di Laura Pausini, magari nei prossimi anni, e pochi avrebbero creduto a un ruolo così condiviso, tanto più con Conti. Però è una "formula bingo", un catalizzatore di attenzione che riporta in qualche modo a quanto già fatto da Conti qualche anno fa proprio a Sanremo, quando fu accompagnato da Maria De Filippi.

"Al mio primo Sanremo non avevo saliva, mi è venuta la lingua cammellata e anche stavolta succederà così", ha detto Pausini con la sua solita disarmante e simpatica sincerità. "Per me Sanremo è tutti i miei sorrisi e tutte le mie tentazioni", ha riassunto senza specificare che cosa farà nel concreto tutte le sere. "Canta, canta..." ha sorriso Carlo Conti. E in effetti è molto probabile che Pausini stia lavorando a un quadro diverso per ciascuna puntata, uno spazio nel quale interpretare le proprie canzoni magari divise per fasi musicali oppure condivise con altri cantanti, ad esempio Biagio Antonacci.

Di certo, la sua presenza è un valore aggiunto, se non altro per l'imprevedibilità scenica e, soprattutto, per quella dose di travolgente energia, magari anche a base di gaffe ingenue o di battute ruspanti, che è un ingrediente indispensabile per qualsiasi Festival di buona riuscita. Ottima scelta.