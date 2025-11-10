Il percorso dell'eccellenza passa attraverso modelli iconici

Il prossimo 2 dicembre, avrà luogo l'appuntamento di fine anno di Faraone Casa d'Aste - punto di riferimento del prodotto d'eccellenza, con una forte specificità nell'orologeria e nella gioielleria -, presso l'headquarter di via Montenapoleone 9, a Milano, durante il quale sarà battuta anche una selezione di borse iconiche, tra le quali, citiamo la Kelly Retourné 28 e la Birkin 35 di Hermès o la Mademoiselle e la Boy di Chanel.

Complessivamente saranno 323 i lotti proposti, a dimostrazione che l'oggetto di lusso è e rimane una solida forma d'investimento.

Nel contesto gioielliero, segnaliamo una rara demi-parure Solo Oro in oro bianco e giallo a 18 carati di Gianmaria Buccellati (di spicco un anello traforato e cesellato con diamante a cuscino di circa 10 carati), un collier Gemme Nummarie a maglia groumette in oro giallo e moneta romana dell'Impero di Costanzo Cloro (292304 d.C.) di Bulgari, il celebre bracciale Love in oro giallo a 18 carati con pavé di diamanti di Cartier e una raffinata demi-parure in oro bianco a 18 carati e platino con cristallo di rocca e diamanti (2,40 ct) dell'americano David Webb. Nutrita anche la presenza di pregevoli segnatempo, a partire da tasca di Vacheron Constantin e Omega, passando per degli interessanti cronografi degli anni '40 di Breitling (Chronomat) e Longines, una raffinato ultrapiatto Patrimony di Vacheron Constantin degli anni '70, per arrivare a pezzi estremamente ricercati quali, in casa Rolex, un Prince in acciaio/oro a 9 carati (ref. 2730 degli anni 30), un GMT Master Pepsi degli anni '80 in acciaio (ref. 1675, 40 mm), un Submariner Date degli anni '70 (ref. 1680, 40 mm), un originale Chronograph monopulsante su corona degli anni 40/'50 (ref. 1215, manuale) e un rarissimo Comex Submariner degli anni '80 (ref.

16800, 40 mm) con incisione identificativa sul fondello (stima 25.000-50.000 euro).

Il ruolo di lotto più atteso dell'asta spetta a Patek Philippe, con il Nautilus (ref. 3700/1, 42 mm), in acciaio, dei primi anni '70, con attestato d'archivio e revisione, stimato 55.000 70.000 euro.