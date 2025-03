"30mila euro in 4 anni, auto sempre dal meccanico, una follia": l'affondo di Briatore contro Range Rover

Ascolta ora 00:00 00:00

Due auto dello stesso marchio che si sono rivelate un buco nero a causa dei problemi emersi, e questo nonostante il costo elevato: Flavio Briatore non le manda a dire, e con un video-sfogo pubblicato su Instagram racconta la propria esperienza negativa vissuta con Range Rover.

"Ciao ragazzi, volevo raccontarvi cosa mi è successo con questo video veramente inc***ato in qualità di acquirente di Land Rover e Range Rover" , esordisce Briatore. "Io avevo una Range Rover Sport nel 2024 e l'ho cambiata con una Range Rover Sport nuova con 14mila chilometri" . Il primo modello, spiega l'attuale consigliere esecutivo del team Alpine F1, lo ha utilizzato complessivamente tra il 2020 e il 2024, e in soli 4 anni, "fattura alla mano" , gli è costato oltre 30mila euro a causa delle troppo frequenti visite dal meccanico. C'era un problema di fap (il filtro antiparticolato), precisa l'imprenditore, e poi altri malfunzionamenti che tutti sommati lo hanno portato a dover spendere una cifra esorbitante per le manutenzioni costanti.

"Questa l'ho presa nel 2024, 14mila chilometri, e solo dopo due giorni si è fermata: portata alla Land Rover di Monaco" , racconta ancora Briatore, "e lì, imbarazzati, mi dicono che il problema è un trasformatore, che non ce l'avevano lì a disposizione e che addirittura la casa madre doveva ancora produrlo" . Una situazione inconcepiblie per l'ex team manager della Benetton Renault, vista l'importanza del marchio e, soprattutto il prezzo elevato con cui vengono immesse sul mercato queste autovetture: "Mi sembra una follia, per quello che costa" , considera, "per cui una macchina bella da vedere fuori, ma dentro, sulla base delle mie esperienze, dà sempre sempre sempre dei problemi".

Quel che è peggio, secondo l'imprenditore, è che la casa madre, pur con tutte le segnalazioni di problemi del genere ricevute, non si sta dannando l'anima più di tanto per porvi rimedio: "Macchine che costano molto ma servizio clienti terribile" , affonda l'imprenditore, "la colpa non è dei locali, ma della casa madre, perché è la casa madre non ha ancora questo famoso 'trasformatore', che io aspetto ormai da due mesi".