È morta a 61 anni Paola Marella. L'architetto della tv era da tempo in cura per un tumore

Paola Marella, celebre architetto e volto noto della tv, si è spenta a 61 anni, il 21 settembre. Da tempo era in cura per un tumore, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Nata nel 1963 a Milano, ha raggiunto al popolarità televisiva solo nel 2009, quando è stata inserita nella nuova squadra dei personaggi di Real Time al suo esordio, per poi dividersi con l'emittente Sky, per condurre programmi come Cerco e Vendo Casa, Un sogno in affitto e Come la vorrei, diventati rapidamente parte della cultura popolare di massa del nostro Paese. I suoi ciuffi bianchi, caratteristica peculiare del suo aspetto che nell'ultimo periodo hanno lasciato il posto a una chioma canuta, l'hanno resa immediatamente riconoscibile al grande pubblico, che ha imparato ad apprezzarne la professionalità ma anche la sagacia e l'ironia. A lungo ha fatto coppia con Enzo Miccio in tv, creando un tandem di grande impatto con il pubblico nel programma Ma come ti vesti.

Nel 2021, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Panorama, ha raccontato l'inizio della sua malattia, cominciata nel 2012 con il primo intervento per la rimozione di un tumore al seno. Scelse la mastectomia totale, la strada più sicura per evitare le cure post-operatorie e ridurre il rischio di recidive. Tuttavia, nel 2020, in piena pandemia, scoprirono un altro nodulo, stavolta, per fortuna, di natura benigna. " Devo tutto alla prevenzione, cerco di seguire uno stile di vita sano e mi controllo spesso perché purtroppo devo tenere conto del fattore ereditarietà ", disse nel 2021. Per lungo tempo decise di non parlare della malattia, di tenerla come qualcosa di riservato. Un modo per difendersi, forse, un pudore necessario in quel momento. Poi, però, arrivò alla conclusione che forse la sua esperienza avrebbe potuto aiutare altre donne che stavano attraversando la sua stessa malattia, o che l'avevano superata ma continuavano a subirne le conseguenze.

Nacque così Donne - Storie che ispirano, durante il quale ha raccontato le storie di quattro donne che, come lei, hanno affrontato il tumore al seno e hanno poi ripreso la loro vita, non semplice, ma comunque piena. " Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla ", disse nel 2021 parlando proprio della sua consapevolezza acquisita. Tuttavia, nessuno al di fuori della famiglia era conoscenza del tumore contro cui lottava da tempo, dopo aver superato il primo. L'ultimo messaggio social lasciato da Paola Marella risale a 4 giorni fa ed era quello che tutti si aspettavano da lei: un consiglio su come valorizzare un bagno, con tanto di articolo sul suo blog.

Fino alla fine, si è dedicata al suo lavoro, l'unica cosa che insieme alla famiglia probabilmente la faceva sentire bene nell'ultimo periodo. E il giorno prima, invece, si mostrava in video, energica come sempre, mentre dava consigli di stile per questi ultimi scampoli d'estate. Lascia