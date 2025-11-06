"Abbiamo perso un figlio": la rivelazione della moglie di Dybala

Mancano sempre meno settimane all'arrivo della primogenita della coppia Oriana Sabatini-Paulo Dybala con l'influencer argentina giunta al quinto mese di gravidanza e che darà alla luce una bimba nel 2026. Accanto al lieto evento, però, la moglie dell'attaccante della Roma ha raccontato alla trasmissione "Olga" di aver perso un figlio nell'anno in corso.

La confessione di Oriana

" Sono stata incinta due volte. La prima purtroppo non è arrivata a termine. Ora sta andando bene anche se ci sono giorni nei quali sto davvero male", ha raccontato intervistata all'interno della trasmissione. I due sono sposati dal 2024 e sin da subito avrebbero provato ad avere un figlio ma, purtroppo, a inizio anno le cose non sono andate bene con le difficoltà di cui ha parlato apertamente. Per quanto riguarda la gravidanza che sta portando avanti (la primogenita dovrebbe nascere a febbraio), Sabatini non ha nascosto cosa si è sentita dire in questo periodo.

"Come puoi stare male, stai aspettando un bambino. Gli altri mi dicono che i bimbi ascoltano e sentono tutto, quindi mi fa stare male pensare a come mi sento. Ma allo stesso tempo mi contraddico e mi chiedo se voglio mentire a mia figlia o essere totalmente sincera con lei - ha confessato la 29enne che è anche attrice e cantante. " Allo stesso tempo mi contraddico e mi chiedo se voglio mentire a mia figlia o essere totalmente sincera con lei. Non è facile. Ora mi vedete bella dopo due ore di trucco, ma mi sento malissimo il 90% delle volte" .

Come si chiamerà la figlia di Dybala

Nella lunga intervista, alla domanda su come intendono chiamare la nascitura, Oriana ha dato un indizio molto generico sul nome che, soltanto chi la conosce davvero bene, può ipotizzare. " È tratto da un film che ho visto quando avevo 15 anni e ho pensato: 'se avrò una figlia, la chiamerò così'" .

I presunti tradimenti del marito

Nel corso di "Olga", la moglie di Dybala ha commentato anche i presunti tradimenti di Paulo facendo intendere, in ogni caso, di credere alla buona fede e fedeltà del marito. " Leggo tutto, ma mi dà fastidio perché dicono cose senza uno straccio di prova. Se è vero perché non lo mostrano? Le voci non influiscono in alcun modo sulla coppia perché so che se dovesse succedere, lo scoprirei. Le celebrity sanno molto più di quanto la gente pensi e noi scopriamo molte cose.

Sarebbe fantastico se non dicessero niente di nessuno e non si mettessero nei guai con chi non conoscono e di cui non possono provare o dimostrare nulla. Odio davvero le persone cattive, e se proprio devi essere cattivo, fallo con gusto. E se hai qualcosa di vero, mostralo", ha concluso.