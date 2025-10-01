Paulo Dybala e Oriana Sabatini presto genitori: l'annuncio sui social network

Un anno dopo le nozze celebrate in Argentina Paulo Dybala e Oriana Sabatini si preparano a diventare genitori. L'attaccante della Roma e la cantante argentina sono in attesa del loro primo figlio e la notizia, come spesso accade tra i personaggi famosi, è arrivata da Instagram, dove la coppia ha mostrato la prima ecografia del nascituro.

Il post di annuncio

Da giorni nell'ambiente romano circolava l'indiscrezione sulla gravidanza di Oriana Sabatini, ma la coppia aveva mantenuto il massimo riserbo sulla notizia nell'attesa di superare il primo trimestre di gestazione. Oltrepassata la fase più delicata della gravidanza Paulo Dybala e la moglie hanno deciso di condividere la loro felicità per il lieto evento, pubblicando le foto della prima ecografia sui social network. " Primo post di noi tre ", hanno scritto l'attaccante della Roma e la moglie Oriana sulle loro pagine Instagram, raccogliendo oltre 2,4 milioni di like.

Nel video condiviso sul web Oriana Sabatini mostra la pancia, già di quattro mesi, e il calciatore sorride verso la telecamere: "Divento papà". A proposito del sesso del nascituro, che è atteso per la prossima primavera, Dybala e la compagna hanno voluto lasciare un indizio nel post condiviso sui social, un fiocco rosa che sembra preannunciare l'arrivo di una bambina.

La storia tra Dybala e Oriana Sabatini

La gravidanza arriva a coronamento di una storia d'amore cominciata nel 2018, quando l'attaccante argentino giocava nella Juventus. Dopo cinque anni di fidanzamento il calciatore argentino aveva chiesto la mano di Oriana con una romantica proposta davanti alla Fontana di Trevi. Era ottobre 2023 e con loro a Roma c'erano Alvaro Morata e Alice Campello, molto amici della coppia.

Un anno dopo, il 20 luglio 2024, Dybala e Oriana si sonoa Buenos Aires, nella tenuta di Dok Haras, alla presenza di amici, parenti e molti sportivi. Ora, un anno dopo il "sì", la famiglia Dybala si allarga e i tifosi della Roma festeggiano la notizia insieme al campione argentino.