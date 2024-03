Addio a Chance Perdomo. La promessa della tv Usa morto in un incidente

La tragica notizia si è diffusa a macchia d’olio fin dalle prime ore del mattino di domenica 31 marzo. Prima nei gruppi di discussione di serie tv e poi sui social network, lasciando tutti senza parole. A soli 27 anni si spegne, a causa di un tragico incidente, Chance Perdomo. Attore dal sorriso contagiante e dalle ottime doti recitative, era stato visto nella serie tv di Netflix dal titolo Le terrificanti avventure di Sabrina – è stato Ambrose Spellman, cugino della protagonista –, e di recente è stato uno dei personaggi più amati di Gen V – serie tv scostumata di Amazon Prime Video e spin-off di The Boys -. Così giovane e con una carriera in ascesa ma il destino, a quanto pare, non ha permesso a Chance Perdomo di rincorrere il sogno di affermarsi come attore. Come riportano le notizie dai media americani, Perdomo è morto a causa di un drammatico incidente con la sua moto. Non si conoscono altri dettagli in merito ma le parole dell’addetto stampa, il primo che ha rilasciato la notizia, sono state inequivocabili e cariche di rammarico.

“ È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della prematura scomparsa di Chance Perdomo a seguito di un incidente in moto – si legge dal comunicato -. Le autorità hanno fatto sapere che nessun altro individuo è stato coinvolto. La sua passione per le arti e il suo insaziabile appetito per la vita erano noti a tutti coloro che lo conoscevano – aggiunge -, e il suo calore continuerà a vivere in coloro che amava di più. Chiediamo di rispettare il desiderio di privacy della famiglia mentre piange la perdita del loro amato figlio e fratello ". Queste le parole che si leggono in rete e, come già puntualizzato, al momento non sono note ulteriori informazioni sulle circostanze dell'incidente, che sarebbe avvenuto a Los Angeles.

Chance Perdomo è nato il 19 ottobre del 1996 ed è cresciuto in Inghilterra dove è entrato a far parte del National Youth Theatre per poi formarsi come attore alla Identity School of Acting, Il ruolo di Ambrose Spellman in Le terrificanti avventure di Sabrina, serie in cui ha recitato per quattro stagioni dal 2018 al 2020, è stato quello che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Ha interpretato anche il ruolo di Jerome Rogers nel film tv Killed by My Debt che gli è valso una nomination ai BAFTA come miglior attore protagonista. Poi è arrivato Gen V su Amazon Prime Video. Nella carriera è stato anche Landon Gibson in tre film della saga di Cosa c'è dietro il successo di After" data-ga4-click-event-target="internal">After, precisamente After 3, After 4 e After 5.