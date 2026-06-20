Addio a James Burrows: il regista di “Friends” e “Will & Grace” è morto a 85 anni

Il prolifico regista americano James Burrows che per più di 30 anni è stato considerato il più importante autore di sitcom televisive, è morto nelle scorse ore all'età di 85 anni. Tra tutte, ricordiamo celebri serie tv che hanno fatto la storia anche in Italia come “Friends”, “Will & Grace” e “The Big Bang Theory”.

Il messaggio dei familiari

Con una nota rilasciata alla rivista People, la famiglia Burrows ha dato la notizia della scomparsa. “Celebriamo la straordinaria vita e l'eredità duratura di James 'Jimmy' Burrows, che si è spento serenamente circondato dalla sua amata famiglia. Per oltre cinquant'anni, Burrows è stato uno dei registi più influenti e amati nella storia della televisione. Come regista leggendario, mentore e forza creativa, ha contribuito a plasmare generazioni di comici e ha portato immensa gioia al pubblico di tutto il mondo”.

La carriera di James Burrows

A conferma del suo talento e della sua bravura, Burrows ha vinto ben 11 Emmy Awards cominciando con due premi consecutivi, nel 1980 e 1981, per la regia di una serie comica e il lavoro per la serie “Taxi” andata in onda nell’emittente ABC. Nell’ambiente era conosciuto e rinomato per la capacità nella regia di episodi pilota e nel suo lavoro con gli attori, in particolare con quelli alle prime armi come le star di "Friends" della NBC.

Burrows ha iniziato la sua carriera girando episodi di "The Mary Tyler Moore Show" nel 1974 e di "The Bob Newhart Show" nel 1975. Ben presto è entrato a far parte della casa di produzione MTM, orientata alla qualità, che annoverava tra i suoi ex allievi James L. Brooks, Steven Bochco e Gary David Goldberg.

L’aggiunta della telecamera supplementare

Non a caso, gli è stato riconosciuto anche il merito di aver aperto la strada al mondo delle sitcom aggiungendo una quarta telecamera alla classica configurazione a tre telecamere. “Erano abbastanza intelligenti da capire che è meglio avere un regista che sappia parlare con gli attori piuttosto che un regista che sappia muovere la telecamera. Non si può imparare a rendere qualcosa di divertente, ma si può imparare a muovere la telecamera", ha dichiarato Burrows in un'intervista al Times nel 1995.

Burrows è stato co-creatore dell'indimenticabile sitcom della NBC "Cheers", insieme ai fratelli Glen e Les Charles, e ha diretto ogni episodio di "Will & Grace", sempre per la NBC, dal 1998 al 2020. “Nel corso della sua impareggiabile carriera, Burrows ha diretto più di mille episodi televisivi ed è stato determinante nella creazione di alcune delle serie più iconiche mai prodotte, tra cui Friends, The Mary Tyler Moore Show, Cheers, Frasier, Will & Grace e The Big Bang Theory, solo per citarne alcune", sottolineano i familiari nel comunicato.

Nel febbraio 2016, la NBC ha reso omaggio al regista e produttore in occasione del raggiungimento del suo millesimo episodio di una sitcom, un traguardo da vero professionista che ha raggiunto il 24 novembre 2015, mentre lavorava alla sitcom

della NBC "Crowded".

James Burrows, una leggenda della tv

In una dichiarazione, Disney Entertainment Television ha definito Burrows "una leggenda della televisione e un regista brillante, responsabile di molti dei più grandi successi comici del nostro tempo".