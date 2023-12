Addio a Richard Franklin, il Capitano Mike Yates di Doctor Who

Si è spento all'età di 87 anni nella giornata del 25 dicembre l'attore inglese Richard Kimber Franklin, noto per la parte del Capitano Mike Yates in Doctor Who. L'artista si è spento nel sonno.

L'annuncio

A dare la notizia della morte è stato l'amico Liam Rudden, che avrebbe ricevuto proprio l'incarico dalla famiglia di Franklin. Rudden ha pertanto postato un messaggio su Instagram, informando i fan della scomparsa dell'87enne. "È con grande tristezza che la famiglia di Richard Franklin mi ha chiesto di condividere la notizia della sua scomparsa, questa mattina presto. Richard è morto serenamente nel sonno. I dettagli dell'organizzazione del funerale saranno condivisi qui quando verranno annunciati. Dormi bene Richard #RIP - Líam Rudden", si legge nel post pubblicato questa mattina.

Una morte serena, dunque, quella dell'attore, spirato mentre stava dormendo. Un duro colpo per i fan che per tanti anni lo hanno amato e seguito. L'attore avrebbe dovuto compiere 88 anni fra pochi giorni, ossia il 15 gennaio.

La carriera

Nato a Marylebone (Londra) il 15 gennaio del 1936, Franklin studiò alla Westminster School, poi conseguì un Master in Storia moderna alla Christ Church, Oxford. Fu capitano del battaglione di fanteria Queen Victoria's Rifles, per poi intraprendere la carriera di attore. Partì come assistente account executive presso l'agenzia pubblicitaria Hobson and Gray, dove trascorse 3 anni.

Si formò come attore alla Royal Academy of Dramatic Art (RADA), e dopo il diploma trascorse sei anni nel teatro di repertorio, iniziando al Century Theatre sotto la direzione di Heinz Bernard. Poi il Birmingham Rep sotto Peter Dews, il Bristol Old Vic e il trasferimento a Ipswich.

Attore, scrittore, regista, attivista politico, drammaturgo. Richard Kimber Franklin è stato un uomo instancabile. È comparso in programmi televisivi di rilievo nel Regno Unito come Crossroads ed Emmerdale Farm. Molte persone, però, lo ricordano per il suo ruolo nella spin-off di Doctor Who, dove ha recitato la parte di Mike Yates, un capitano dell'organizzazione militare immaginaria UNIT. La sua prima comparsa nella serie è stata nel 1971. Il legame con Doctor Who è durato negli anni, tanto che l'attore ha spesso partecipato a convegni e produzione varie relative alla serie.