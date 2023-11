"Agiremo contro le dichiarazioni di Heather Parisi". Mediaset replica alle accuse della showgirl

Finirà in tribunale la querelle tra Heather Parisi e Amici di Maria De Filippi, dopo l'intervista rilasciata a il Fatto Quotidiano. La showgirl americana, che da anni vive a Hong Kong, ha fatto parte per qualche tempo della commissione di docenti del talent show condotto da Maria De Filippi ma oggi, a distanza di anni, sembra non avere un buon ricordo di quell'esperienza. Sulla conduttrice, in realtà, Parisi non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma è sullo staff che costruisce il programma che ha espresso le parole più dure.

" Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… Se vuole capire capisce ", ha detto la showgirl, che sulla conduttrice e il suo staff spiega: " Non mi diceva nulla ma gli autori, l'ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa ". Le dichiarazioni rilasciate su quotidiano hanno avuto un'ampia eco mediatica e grande risalto nell'opinione pubblica. Ma sono arrivate, inevitabilmente, anche ai vertici di Mediaset e alla produzione dello stesso programma. Quella parole non potevano lasciare indifferenti l'azienda e così, nel tardo pomeriggio, è arrivata una comunicazione ufficiale da parte di Mediaset mediante una nota stampa.