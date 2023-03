Le medaglie, le accuse, il doping: la storia di Alex Schwazer su Netflix

Dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2008 al doping e ai processi, un intrigo internazionale non privo di colpi di scena. Quella di Alex Schwazer è un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria, ora il racconto su ascesa, caduta e ricerca di redenzione dell’atleta di Vipiteno è al centro della docuserie “Il caso Alex Schwazer”. Prodotta da Indigo Stories, sarà disponibile su Netflix a partire dal 13 aprile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. “Sarebbe stato meglio arrivare quinto ma dopato, che rivincere pulito. Dovevo doparmi” , uno dei passaggi della lunga testimonianza di Alex Schwazer ai microfoni di Massimo Cappello: le premesse sono a dir poco esplosive.

I successi e la positività choc

Appassionato di atletica leggera da giovanissimo, Alex Schwazer inizia a vincere le prime medaglie di spessore nel 2005, con il trionfo ai Campionati italiani nella gara dei 50 km e il bronzo ai Mondiali di Helsinki del 2005 e a quelli di Osaka del 2007. La svolta arriva ai Giochi olimpici di Pechino 2008, dove con la sua pettorina 0816 vince il titolo nella 50 km e firma il nuovo record olimpico della specialità. “Volevo vincere perché me lo merito, perché sono uno che non imbroglia” , la sua gioia a bordo gara.

Tutto cambia il 6 agosto del 2012: viene annunciata la positività dell’atleta di Vipiteno all'eritropoietina ricombinante in un controllo antidoping a sorpresa effettuato dall'Agenzia mondiale antidoping. La squalifica è pesante: escluso dalle competizioni fino al 2016. Lo scandalo mediatico è pesante da sopportare, tra accuse e interviste al veleno. A complicare ulteriormente le cose è la rottura con Carolina Kostner, coinvolta nella vicenda con l’accusa di averlo aiutato a sottrarsi a un controllo anti-doping.

Il ritorno e l'enigma della seconda positività

“Torno solo se mi allena Sandro Donati”, promette Alex Schwazer. Il ricongiungimento con il suo storico allenatore dà nuova linfa all’atleta, pronto a tutto pur di partecipare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Un’unica certezza: mai più doping. Un obiettivo confermato dalla presenza al suo fianco di uno staff di esperti attivi nella lotta contro le sostanze illecite. Ma non solo: Alex denuncia, mettendosi contro i pezzi grossi del mondo dell’atletica.

A un anno dal suo rientro, la nuova positività: il 21 giugno 2016 viene diffusa la notizia della nuova positività di un campione di urine prelevato il 1° gennaio, risultato negativo a una prima analisi standard. Presenti metaboliti di testosterone, secondo gli esperti. Alex Schwazer e il suo staff non hanno dubbi, non si tratta di doping. “Le accuse sono false e mostruose” , il j’accuse dell’atleta, come testimoniato dalle presunte incongruenze nel controllo antidoping.