"All’Isola dei famosi sono andato per soldi…" E ora Nicolas Vaporidis si ritira dalle scene

A inizio degli anni 2000 era la promessa del cinema italiano tanto da diventare uno degli attori più richiesti. Nicolas Vaporidis ha trovato successo in Notte prima degli esami e in Come tu mi vuoi, tanto per citare i film più celebri. Poi, di punto in bianco, l’attore romano ha deciso di prendere le distanze dal cinema per tornare alla ribalta nel 2022 su Canale 5 al reality de L’Isola dei Famosi, dove è risultato essere il vincitore dell’ultima edizione condotta da Ilary Blasi. Una scelta quella di Vaporidis di partecipare allo show di Mediaset nata solo come riscatto dopo un periodo per nulla sereno. Ma, dietro questa scelta, ci sarebbe molto di più. L’attore si rivela senza nessun freno inibitorio in una lunga intervista che ha rilasciato a Vanity Fair in cui ammette che avrebbe partecipato solo per soldi all’Isola dei Famosi, aggiungendo che ora ha tutte le intenzioni di prendere – definitivamente – distanza dalle scene.

Non passano di certo inosservate le sue parole. Non tuona contro solo il reality di Canale 5 ma si scaglia anche su tutta la filiera cinematografica del nostro Paese, spiegando come gli veniva proposto sempre lo copione senza la possibilità di esplorare nuovi orizzonti. “ La popolarità è subdola, una droga. E il mondo dell’intrattenimento è bastardo: finché secondo alcuni funzioni, vai avanti; dopodiché… il nulla – esordisce -. Nel 2019 ho aperto un ristorante, si chiama Taverna Trastevere. Ma non sono entrato con la bacchetta da direttore d’orchestra: prendevo gli ordini, servivo i piatti, raccoglievo quelli sporchi. Non è stato facile, perché massacrante fisicamente e frustrante ”, racconta.