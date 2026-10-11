Amici 2026, chi è Samurai Jay: i primi passi nel mondo della musica, Sanremo e la storia con Isobel

Amici torna in onda in una veste decisamente rinnovata: con nuove categorie ma soprattutto con nuovi docenti. Ai confermatissimi Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si affiancano, quest’anno, Ambra Angiolini, Amadeus e Samurai Jay. Quest’ultimo è la vera sorpresa della nuova stagione del talent. Nonostante la giovane età, Maria De Filippi ha deciso di scommettere sul rapper napoletano non solo per il successo ottenuto con il suo album di debutto e la partecipazione a Sanremo, ma anche per la sua visione fresca e innovativa sulla musica.

Intervistato poco prima della puntata di esordio, Samurai Jay ha raccontato: “Ad Amici cerco di portare la mia visione. Passione, talento e sacrificio sono tre fattori fondamentali per una carriera, nessuno esclude l’altro. E’ anche un momento per imparare per me, perché è un percorso nuovo. Cercherò di empatizzare il più possibile con i ragazzi e cercare di tirar fuori al massimo da loro e sviluppare la loro visione. Una cosa che mi fa arrabbiare è quando non vedo passione negli occhi, perché gli occhi per me parlano tanto, sono uno che osserva molto i gesti, il linguaggio del corpo e mi fido del mio istinto. Ma gli occhi sono anche la cosa che mi emoziona, riescono a farmi capire ciò che un artista vuole raccontarmi con la musica”.

Da Napoli al successo

Nato a Napoli il 1° ottobre 1998 Samurai Jay, pseudonimo di Gennaro Amatore, si è avvicinato alla musica fin da giovanissimo. Dopo aver pubblicato i singoli “Sorry mama” e “Audemars” nel 2019, il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo album in studio “Lacrime”, il quale comprende collaborazioni con Gué Pequeno, Rkomi, Geolier e Boro. Ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo 2021, esibendosi con Gigi D’Alessio, Ivan Granatino, Enzo Dong e Lele Blade sulle note di “Guagliune” e è tornato all’Ariston da protagonista quest’anno, a Sanremo 2026, portando il brano “Ossessione”. Prima di approdare ad Amici, a maggio, insieme al produttore Vito Salamanca, ha pubblicato il suo secondo album in studio Amatore, composto da tredici tracce come “Flamenco paranoia” e “Adrenalina”

Chi è la fidanzata

La partecipazione ad Amici ha inevitabilmente acceso la curiosità anche sulla vita privata di Samurai Jay. Dopo che il suo nome è stato avvicinato a quello di Belen Rodriguez e Ema Stokholma, di recente è stato fotografato con l’ex ballerina di Amici Isobel Kinnear. A immortalare la coppia è stato il settimanale Chi, che li ha fotografati a Milano a settembre 2026, dopo un’esibizione del cantante all’Apple Store di Piazza Liberty. I due si sarebbero allontanati mano nella mano, alimentando le indiscrezioni su una possibile frequentazione.