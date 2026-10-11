Amici 2026, chi è Sayf: i primi passi nel mondo della musica, Sanremo e la fidanzata Bianca

Amici torna in onda in una veste decisamente rinnovata: con nuove categorie ma soprattutto con nuovi docenti. Ai confermatissimi Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si affiancano, quest’anno, Ambra Angiolini, Amadeus e Sayf. Quest’ultimo è la vera sorpresa della nuova stagione del talent. Nonostante la giovane età, Maria De Filippi ha deciso di scommettere sul rapper ligure non solo per il successo ottenuto con il suo album di debutto e la partecipazione a Sanremo, ma anche per la sua visione fresca e innovativa sulla musica.

Intervistato poco prima della puntata di esordio, Sayf ha raccontato: “Ad Amici cerco di portare la mia visione. Passione, talento e sacrificio sono tre fattori fondamentali per una carriera, nessuno esclude l’altro. E’ anche un momento per imparare per me, perché è un percorso nuovo. Cercherò di empatizzare il più possibile con i ragazzi e cercare di tirar fuori al massimo da loro e sviluppare la loro visione. Una cosa che mi fa arrabbiare è quando non vedo passione negli occhi, perché gli occhi per me parlano tanto, sono uno che osserva molto i gesti, il linguaggio del corpo e mi fido del mio istinto. Ma gli occhi sono anche la cosa che mi emoziona, riescono a farmi capire ciò che un artista vuole raccontarmi con la musica”.

Da Genova al successo

Nato a Genova il 23 marzo 1999 Sayf, nome d’arte di Adam Sayf Viacava, si è avvicinato alla musica fin da giovanissimo. Durante le scuole medie ha imparato a suonare la tromba per poi avvicinarsi al rap intorno ai quattordici anni. Nel 2017 ha fondato il collettivo Luvre Muzik, mentre nel 2024 ha dato vita a Genovarabe, legato alle sue radici e alla scena musicale della sua città. Nel 2025 ha pubblicato il primo EP “Se Dio Vuole”, primo importante tassello del suo percorso discografico, mentre un anno dopo, a maggio 2026, è uscito il suo album d’esordio “Santissimo”. La svolta per farsi conoscere dal grande pubblico è arrivata con la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove è arrivato secondo con il brano “Tu mi piaci tanto”. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi nomi della scena italiana, tra cui Bresh, Guè, Tedua, Geolier, Marco Mengoni e di recente Jovanotti.

Chi è la fidanzata Bianca Genovese

La partecipazione ad Amici ha inevitabilmente acceso la curiosità anche sulla vita privata di Sayf. Da circa un anno il rapper è legato a Bianca Genovese, ballerina ligure, e di recente i due sono apparsi insieme sui social felici e sorridenti. Molto legati, i due non sono però una coppia che ama esporsi: al di là di qualche foto sui social, infatti, vivono la loro relazione in maniera riservata, tanto che fino a poco tempo prima di Sanremo non si sapeva neppure della loro relazione. Poi, pochi giorni prima della partecipazione al Festival, Sayf ha rivelato che il brano portato all’Ariston, “Tu mi piaci tanto”, è dedicato proprio a Bianca.