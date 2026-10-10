L’incontro, il premio, la proposta a New York e le nozze: la storia d’amore tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis

Nozze blindate a Fabriano per Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis. La giornalista del Tg1 e il collega de Il Messaggero si sposano oggi, sabato 10 ottobre, nella cattedrale di San Venanzio. Nonostante le pubblicazioni fossero state affisse a Roma a inizio settembre, la data delle nozze era rimasta segreta fino all’inizio della settimana, quando la notizia è diventata di dominio pubblico. Il matrimonio arriva a un anno di distanza dall’inizio della loro storia, nata nell’estate del 2025 e proseguita all’insegna della riservatezza.

L’inizio della storia

Estate 2025. Rientrata da poco da un viaggio in Irlanda e dopo la fine della storia con Cesare Cremonini, Giorgia è impegnata come conduttrice in una serie di eventi. Proprio durante uno dei tanti appuntamenti culturali in giro per l’Italia conosce Francesco. Lei ha 38 anni, lui 30, entrambi lavorano nel mondo dell’informazione e tra loro scatta subito l’intesa. Nonostante ciò Giorgia e Francesco portano avanti la loro frequentazione in modo riservato.

Il premio Graldi

Dicembre 2025. In occasione del Premio Graldi Giorgia e Francesco si mostrano per la prima volta insieme ma senza ufficializzare la relazione. Bechis riceve il riconoscimento “Giornalismo Under 35” per il suo lavoro come cronista politico e tra i presenti alla cerimonia c’è anche Giorgia. La sua presenza discreta, però, non sfugge alla stampa e i colleghi parlano di una relazione iniziata già da qualche mese.

La prima foto ufficiale

Gennaio 2026. In occasione della festa di compleanno del vicedirettore de Il Messaggero, Giorgia e Francesco fanno la loro prima apparizione ufficiale come coppia. Poche settimane dopo il settimanale Chi pubblica alcune foto dei due giornalisti in giro per Roma, che confermano la relazione.

Il Festival di Sanremo

Febbraio 2026. Mancano tre giorni all’inizio del Festival. Carlo Conti è collegato in diretta da Sanremo con il Tg1 e, mentre Giorgia lo intervista sulle novità dell’edizione che sta per cominciare, viene sorpresa in diretta da una proposta inaspettata. Il direttore artistico la invita all’Ariston come co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026 al fianco di Laura Pausini. Lei, stupita ed emozionata, accetta l’invito di Conti.

La proposta

23 aprile 2026. In occasione del suo 39esimo compleanno Giorgia vola a New York con Francesco. Per la coppia è l’occasione per ufficializzare la relazione sui social: su Instagram Giorgia pubblica alcune foto di Francesco, ma il post nasconde anche un indizio sul fidanzamento. La giornalista ha scelto “Where is my husband!” come brano per il post, svelando così di aver ricevuto la proposta proprio a New York. La conferma arriva pochi giorni dopo quando, rientrata alla conduzione del Tg1, Giorgia sfoggia un anello all’anulare sinistro.

Le pubblicazioni

Agosto 2026. Mentre la stampa parla di nozze imminenti, Giorgia e Francesco trascorrono un’estate all’insegna del lavoro. Al rientro da una breve vacanza all’estero, però, i dubbi sul presunto matrimonio vengono spazzati via dall’affissione delle pubblicazioni ufficiali, che compaiono sulla bacheca del Comune di Roma all’inizio di settembre. La data delle nozze rimane, però, top secret.

Le nozze a Fabriano

Solo a pochi giorni dal matrimonio è arrivata la conferma: Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” sabato 10 ottobre nella città natale della giornalista, Fabriano. La cerimonia religiosa si celebrerà nella cattedrale di San Venanzio mentre per i festeggiamenti gli sposi e gli invitati si sposteranno sulle colline dell’Appennino marchigiano, presso il Relais Marchese del Grillo proprio negli spazi di quella che fu la vera residenza settecentesca del Marchese.